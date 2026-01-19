Ya hay acuerdo entre el Barcelona y el Girona por Ter Stegen

Aunque ninguno de los dos equipos lo ha hecho oficial todavía, al parecer todas las partes implicadas han dado el visto bueno a la cesión hasta el final de la presente temporada

Ter Stegen terminará su temporada en el Girona, a pocos kilómetros de su familia.Cordon Press

Uno de los culebrones del mercado invernal está a punto de cerrarse. Pese a que Ter Stegen ha intentado frenar su salida del FC Barcelona a toda costa, el germano tiene las horas contadas en el Camp Nou. Al menos, esta temporada.

Y es que, según ha informado Fabrizio Romano, todas las partes implicadas ya se habrían comprometido verbalmente para que el alemán juegue en Montilivi hasta el final de la presente campaña.

Igualmente lo ha anunciado la agencia EFE, cuyas fuentes consultadas subrayan que al acuerdo entre el Barcelona y el Girona ya sólo le faltan unos pequeños flecos que tendrán que cerrarse cuando el todavía capitán del primer equipo azulgrana de su definitivo visto bueno.

Cabe recordar que el portero ha luchado como ha podido para ganarse la confianza de Flick, pero su compatriota le ha dejado claro que ahora mismo es el tercer portero. Actualmente, Ter Stegen solo ha disputado un partido con el Barça este curso, el de la eliminatoria de los dieciseisavos de final contra el Guadalajara.

Y lo que está claro es que necesita encontrar un equipo para gozar de minutos si quiere citado con Alemania al Mundial que se disputará el próximo verano.

La marcha de Livakovic, también a punto

Asimismo, el Girona necesita un portero para cubrir la marcha del croata Dominik Livakovic, en la rampa de salida. En este sentido, el técnico del club gerundense, Míchel Sánchez, confirmó hace uno mes que el portero croata, cedido por el Fenerbahçe, le había comunicado su intención de salir del Girona sin llegar a debutar para poder recalar en un tercer equipo en este mercado de invierno para también tener minutos con vistas a la Copa del Mundo .

La marcha de Livakovic, a la sombra del argentino Paulo Gazzaniga, parecía inminente y el Girona le dio permiso para incorporarse una semana tarde a los entrenamientos después de Navidad para acabar de cerrar su futuro, pero de momento sigue en Montilivi.

La situación de Livakovic también debería resolverse más pronto que tarde porque Míchel ha confirmado en rueda de prensa que la prioridad de las dos partes sigue siendo la de buscar una salida.

Y el Barcelona se fija en Remiro

En cuanto al Barcelona, en las oficinas del Camp Nou habrían vuelto a abrir la libreta de porteros para reforzar esta demarcación de cara a la próxima temporada. Y visto lo ocurrido en Anoeta ayer y según informa Mundo Deportivo, Deco quiere intentarlo con Álex Remiro.

Y es que el club catalán ya preguntó el pasado verano por él, pero costaba 50 millones de euros, algo imposible de asumir para las arcas azulgranas. Sin embargo, en caso de renovar, a Remiro le quedaría un año el próximo mes de junio, pues tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que esperan poder negociar su fichaje por una cantidad cercana a los 10 millones de euros.