La Segunda División arde con ascenso y descenso en juego a falta de seis jornadas

Racing de Santander, Deportivo, Almería, Valladolid y Cultural Leonesa protagonizan la jornada 37, decisiva en LaLiga Hypermotion, con duelos directos tanto por el ascenso como por evitar el descenso

La clasificación de LaLiga Hypermotion en la jornada 37Racing de Santander / Real Valladolid

La LaLiga Hypermotion entra en su fase final con la jornada 37, donde tanto la lucha por el ascenso como la permanencia se aprietan al máximo. Varios duelos directos marcarán el futuro inmediato de la clasificación y, por ende, el proyecto deportivo de varios equipos.

A falta de seis jornadas, equipos como Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y UD Almería pelean por subir, mientras Cultural Leonesa, CD Mirandés o Cádiz CF luchan por evitar el descenso, con una tabla que está al rojo vivo.

Una clasificación marcada por la igualdad

La clasificación refleja una de las temporadas más igualadas de los últimos años. El Racing lidera con 68 puntos, seguido por Deportivo y Almería con 64, mientras que hasta el octavo clasificado mantiene opciones reales de promoción.

En la zona media-alta, equipos como CD Castellón, Burgos CF, Málaga CF y UD Las Palmas siguen en plena pelea por el 'play off'.

Por abajo, la tensión es máxima. La permanencia la marca el Cádiz con 38 puntos, mientras que hasta cinco equipos están separados por apenas seis puntos en la zona roja, con el miedo a caer a Primera RFEF.

Duelo directo por la permanencia y urgencias máximas

La lucha por evitar el descenso vivirá partidos decisivos. El enfrentamiento entre Mirandés y Cultural Leonesa aparece como una auténtica final anticipada. Ambos equipos llegan empatados en la zona baja y necesitan sumar para no quedar descolgados. Especialmente crítica es la situación de la Cultural, colista con 32 puntos y obligada a reaccionar de inmediato.

Además, el Cádiz, que marca la salvación, tendrá un duelo clave ante Las Palmas, otro equipo implicado en la pelea por el ascenso, lo que añade aún más tensión al calendario.

Valladolid y Real Sociedad B, otro choque clave

Otro de los partidos determinantes será el que enfrente al Real Valladolid y a la Real Sociedad B. Ambos equipos están separados por un solo punto (40 y 41) y llegan en dinámicas irregulares. El Valladolid busca hacerse fuerte en casa para alejarse del descenso, mientras que el filial txuri-urdin acumula una racha muy negativa, con un punto de los últimos quince posibles.

Este tipo de enfrentamientos directos pueden definir el futuro de hasta siete equipos de la clasificación, situados en una zona baja tan comprimida, donde Huesca y Zaragoza quedan atentos a los resultados para escapar del pozo.

La pelea por el ascenso, sin margen de error

En la parte alta, cada jornada es una final. El Deportivo defiende su segunda plaza en un duelo exigente ante el Burgos, que también aspira a meterse en la pelea por el ‘play off’, cuando marcha séptimo empatado a puntos con el Málaga, y a cuatro del ascenso directo.

Por su parte, el Castellón y el conjunto malagueño protagonizan otro enfrentamiento directo entre aspirantes al ascenso, con ambos equipos en un gran momento de forma, ocupando la cuarta y sexta plaza respectivamente.

El Almería, tras su victoria en el derbi andaluz ante, precisamente, el Málaga, sigue presionando a los puestos de ascenso directo, mientras que el Racing intentará mantener su ventaja en el liderato en un tramo final de máxima exigencia, contra una AD Ceuta, cómoda en mitad de la tabla.

Seis jornadas que decidirán toda la temporada

Con solo 18 puntos en juego, la Segunda división afronta un desenlace imprevisible. La igualdad hace que cualquier resultado pueda cambiar la clasificación en cuestión de días.

Los equipos de la zona baja no tienen margen para fallar, mientras que los aspirantes al ascenso deben mantener la regularidad para no quedarse fuera.

LaLiga Hypermotion entra así en su fase más emocionante, con todo por decidir y con cada partido convertido en una final tanto por arriba como por abajo.