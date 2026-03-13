Antonio Hidalgo confirma el palo con David Mella y da la última hora sobre Yeremay Hernández en el Deportivo de La Coruña

El Deportivo de La Coruña sufrió el pasado fin de semana una dolorosa derrota por producirse en Riazor y ante un rival que está peleando por tratar de alejarse del descenso como el Granada. Esta derrota escoció y mucho en el Deportivo de La Coruña y en cierto modo volvió a poner en el punto de mira al técnico Antonio Hidalgo. El catalán ya escuchó semanas atrás peticiones por parte de la afición de que se fuese. Antonio Hidalgo sacó pecho y con la clasificación por delante confesó que no entendía las quejas hacia su trabajo.

Este próximo fin de semana el Deportivo de La Coruña visitará el Alfonso Murube para medirse al Ceuta y tendrá que hacerlo sin dos de sus jugadores más importantes, David Mella y Yeremay Hernández. En el caso de David Mella, el delantero del Deportivo de La Coruña ya suma cinco goles y una asistencia en lo que va de temporada pero ante el Granada se tuvo que retirar por lesión superada la media hora. Tras las primeras pruebas y tal y como ha confirmado Antonio Hidalgo este mismo viernes, solo se apreció un golpe pero con las pruebas posteriores se ha visto que puede ser más grave.

Antonio Hidalgo no esconde el palo con David Mella

Antonio Hidalgo explicó cómo fue el proceso en relación a la lesión de David Mella: "Es una pena porque al final en una primera exploración podría parecer que era solo un golpe, pero en las siguientes exploraciones se ha visto que podía ser algo mayor. Vamos a hacer una segunda consulta y veremos cómo termina".

Pero Antonio Hidalgo quiso lanzar un mensaje de apoyo a David Mella y valoró su fortaleza: "David es un tío fuerte y alegre que creo que lo llevará bien. Su temporada está en el aire, pero ahora mismo antes de que viaje a Madrid, nos hace ser más pesimistas que optimistas".

El técnico del Deportivo de La Coruña apostó por buscar soluciones por la baja de David Mella que debilita al grupo: "Ahora mismo esto nos hace tener un efectivo menos con el trabajo de David. Vamos a intentar subsanarlo e intentar buscar las mejores soluciones. Nos debilita, pero hay que aceptarlo y apoyarlo mucho".

El estado de la lesión de Yeremay Hernández

Antonio Hidalgo también dio la última hora del estado de Yeremay Hernández y no se atrevió a hablar de su vuelta al Deportivo: "Va progresando en los últimos días. Su vuelta sigue siendo una incógnita y vamos a trabajar para que eso sea lo antes posible. Ya va saliendo al campo con alguna tarea con el grupo. Lo iremos aumentando para ver cómo va respondiendo".

Insistió Antonio Hidalgo en encontrar soluciones a dos bajas tan importantes como las de David Mella y Yeremay Hernández: "Son dos jugadores diferenciales que te dan esa situación de uno contra uno e ir al espacio. Sobre todo en el último tercio, donde nos está costando algo más. Vamos a tener que seguir haciendo movimientos porque en la derecha donde venía jugando David, ahora lo hace Luismi a un gran nivel. Reubicaremos jugadores para complementar las bajas y a partir de ahí aceptar cómo venga la vida. Ahora debemos tener más pausa en el juego, no precipitarnos y buscar soluciones a los frentes que tenemos".

La situación personal de Antonio Hidalgo

Como es lógico, Antonio Hidalgo también fue cuestionado sobre su momento en el Deportivo de La Coruña. El catalán asumió su papel como entrenador que le hace estar en el foco: "Los entrenadores siempre somos los máximos responsables. Tengo que sentirme seguro de lo que hacemos y qué tenemos hacia adelante. Hay momentos de zozobra y parece que todo está mal, pero hay que salir de ahí cuánto antes. Hay que buscar soluciones, pero sin que entren las prisas por darle la vuelta a situaciones adversas. Sobre eso tenemos que tener un poco más de pausa".

Además Antonio Hidalgo quiso obviar la palabra pesimismos después de usarla en comparecencias anteriores y para evitar más palos: "Esa palabra no la voy a utilizar porque el día que lo hice me cayeron hostias por todos los lados. Es una situación en la que se nos exige y tenemos que convivir con ello. Ese runrún que hay, tenemos que aceptarlo y dar un paso adelante. Tenemos que ser consecuentes de lo que queremos conseguir porque esa presión va a estar ahí. Tenemos que mejorar en el juego, resultados y dar fuerza a los chavales".