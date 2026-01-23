Dani Bernabéu entra en el radar de Real Madrid y Barcelona tras irrumpir en el Albacete

Dani Bernabéu, lateral izquierdo del Albacete y una de las irrupciones más llamativas de la Copa del Rey, ha despertado el interés de Real Madrid y FC Barcelona. Con solo 19 años y una cláusula de seis millones de euros, su crecimiento acelerado lo sitúa ya en la agenda de los grandes

El nombre de Dani Bernabéu empieza a dejar de ser patrimonio exclusivo del fútbol de Segunda división. A sus 19 años, el lateral izquierdo del Albacete Balompié se ha colado en la conversación del mercado nacional tras una serie de actuaciones que han elevado su proyección en tiempo récord. Su rendimiento reciente, especialmente en escenarios de máxima exigencia, ha activado el interés de dos gigantes como el Real Madrid y el Barcelona, que ya observan su evolución con atención de futuro.

La sensación en el Carlos Belmonte es conocida. El Albacete vuelve a situar a uno de sus jóvenes talentos en el escaparate, repitiendo una fórmula que en los últimos años le ha permitido convertir crecimiento deportivo en ingresos económicos. Bernabéu, todavía en fase de consolidación, ya ha dado suficientes señales como para despertar movimientos tempranos en las direcciones deportivas más influyentes del país.

Un impacto inmediato pese a su corta experiencia

Bernabéu apenas suma cuatro partidos oficiales entre Segunda división y Copa del Rey, pero su impacto ha sido notable. Su debut con el primer equipo no pasó desapercibido y encontró un punto de inflexión en el torneo eliminatorio, donde firmó una actuación de alto nivel ante el Real Madrid. En aquel encuentro, su capacidad para competir en el uno contra uno, especialmente ante Vinícius, y sostener el carril izquierdo frente a futbolistas de élite lo colocó bajo los focos.

Según adelantó Ángel García, especializado en fútbol de categorías inferiores y mercado, tanto Real Madrid como Barcelona ya se han interesado por su situación contractual. En el Albacete, la respuesta ha sido clara y coherente con su política reciente: cualquier negociación pasa por la cláusula de rescisión, fijada en seis millones de euros.

Más allá de cifras, lo que seduce a los grandes es el perfil. Bernabéu combina juventud, margen de mejora y una madurez competitiva poco habitual para su edad. Su lectura defensiva, su capacidad para sostener duelos y su criterio con balón explican por qué ha logrado competir incluso frente a rivales de jerarquía superior.

El contexto del Albacete y un precedente reciente

En el club manchego no es una situación nueva. La reciente venta de Christian Kofane al Bayer Leverkusen marcó un antes y un después, convirtiéndose en la operación más cuantiosa de la historia del Albacete. Aquel movimiento reforzó la idea de que el club sabe detectar talento, potenciarlo y venderlo en el momento adecuado.

Bernabéu podría ser el siguiente eslabón de esa cadena. Aunque todavía tiene competencia en su posición, como la presencia de Jonathan Gómez, cedido por el PAOK, su progresión apunta a un papel cada vez más relevante dentro de la plantilla.

El Albacete, consciente del interés creciente, no tiene prisa. La cláusula actúa como un filtro natural y permite al club trabajar con tranquilidad, sabiendo que cualquier salida supondría una inyección económica considerable.

El interés de los grandes y la lógica de futuro

Tanto Real Madrid como FC Barcelona contemplan la operación desde una óptica similar. La idea no sería una incorporación inmediata al primer equipo, sino una apuesta de futuro, con encaje inicial en sus estructuras filiales y un seguimiento cercano de su evolución. En ambos clubes se valora la necesidad de anticiparse al mercado en posiciones específicas, como el lateral izquierdo, donde la planificación a medio plazo empieza a ganar peso.

Para Bernabéu, el escenario es complejo pero estimulante. A su edad, verse en la órbita de los dos grandes del fútbol español supone un reconocimiento, pero también una exigencia añadida. Su entorno mantiene la cautela y prioriza el crecimiento deportivo, consciente de que el paso decisivo debe llegar en el momento adecuado.

Un futuro abierto con focos encendidos

El calendario también juega su papel. El Albacete volverá a situarse bajo el foco mediático en la Copa del Rey, donde recibirá al Barcelona, un partido que puede servir de nuevo escaparate para el joven lateral. Cada actuación suma argumentos y alimenta una narrativa que ya empieza a tomar forma.

Dani Bernabéu todavía está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional, pero su nombre ya circula en despachos de primer nivel. El Albacete protege su activo, los grandes observan y el jugador sigue creciendo. El desenlace no será inmediato, pero el interés es real.