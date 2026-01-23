Vinicius, entre los objetivos principales para un mercado de Arabia que apunta a irrumpir con fuerza

El extremo del Real Madrid, además de Salah y Casemiro, son tres nombres que señalan desde el fútbol saudí para dar un golpe sobre la mesa y lograr sus fichajes en verano, sabiendo además que los dos primeros acaban contrato en 2027 y el tercero anunció su salida en el día de ayer del Manchester United

El nombre de Vinicius volverá a sonar con fuerza durante los próximos meses, consciente de que no vive su mejor momento en el Real Madrid y su renovación no está firmada aún, pese a que el brasileño se encargó en despejar dudas sobre su deseo en el futuro. No obstante, el mercado de Arabia viene irrumpiendo en los anteriores años para fichar al '7' del conjunto blanco. En este sentido, desde el fútbol saudí apuntan a volver a lanzarse a por la incorporación del jugador de 25 años, además de otras estrellas como Mohamed Salah y Casemiro.

La falta de acuerdo entre el Real Madrid y Vinicius puede abrir la puerta de Arabia

El Real Madrid sigue pendiente de que Vinicius acepte la oferta de renovación que tiene sobre la mesa. El brasileño tiene contrato con la entidad merengue hasta junio de 2027 y aún no ha alcanzado un acuerdo para prolongar el mismo. Por ello, las dudas de cara a los próximos meses puede provocar que desde Arabia lancen una oferta formal por el futbolista de 25 años, tentado por el fútbol saudí donde se encuentran excompañeros suyos como Karim Benzema. De hecho, Ramón Planes, director deportivo del Al-Ittihad reconoció que su llegada a la liga árabe puede ser una opción real, consciente del fuerte interés que existe en el '7'. Sin embargo, el propio Vinicius se encargó de despejar las dudas, el pasado martes tras el encuentro contra el Mónaco, sobre su prolongación de contrato: "Me queda un año más de contrato. Confío en el presidente, él confía en mí y no hay prisa".

Además, Vinicius no viene de tener sus mejores días del Real Madrid, ya que ha arrancado un año en el que ha sido derrotado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España y eliminado por el Albacete en octavos de Copa del Rey. Por otro lado, el brasileño fue uno de los señalados por el Bernabéu en el encuentro del pasado sábado ante el Levante, donde la afición del conjunto blanco dirigió una gran pitada al conjunto de Arbeloa. No obstante, el '7' respondió de la mejor manera en el duelo del martes ante el Mónaco, firmando tres asistencias, un gol y recibiendo el premio al MVP del choque por la UEFA. Por ello, el jugador de 25 años apunta a ser titular en la cita de mañana sábado en La Cerámica, donde volverá a estar en el foco.

Vinicius, Salah y Casemiro, los grandes nombres del mercado de Arabia

De esta manera, el Diario AS ha apuntado con relación a Arabia que el PIF, Fondo de Inversión Pública, va a irrumpir con fuerza en el mercado de fichajes con la figura de Vinicius, Casemiro y Salah como grandes objetivos. La misma fuente informa que el "gobierno planea dar un golpe sobre la mesa" Por un lado, el Real Madrid espera que el brasileño acepte la oferta de renovación, rechazando de esta manera cualquier tentativa del fútbol saudí u otro mercado. Por otro lado, el centrocampista del Manchester United anunció ayer que pondrá punto final a su etapa en el conjunto inglés a final de temporada, por lo que quedará libre para firmar por cualquier equipo a sus 33 años. Por último, el internacional con Egipto no vive sus mejor etapa en el Liverpool, pese que ya ha entrado en la convocatoria de Arne Slot tras unas fuertes declaraciones que le provocaron estar apartado de la lista durante diferentes jornadas. De esta manera, pese a acabar contrato en 2027, el futbolista de 33 años podría dar un giro a su carrera deportiva y abandonar Anfield el próximo verano.