Salah enciende la crisis del Liverpool y apunta directamente contra Arne Slot

La tensión estalla en el Liverpool tras las explosivas declaraciones de Mohamed Salah que dejan al técnico Arne Slot contra las cuerdas

El ambiente en el Liverpool atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El conjunto dirigido por Arne Slot volvió a dejar escapar puntos tras empatar 3-3 ante el Leeds United en Elland Road, un resultado que se suma a una racha negativa que incluye apenas una victoria en sus seis partidos más recientes. La situación, ya de por sí delicada, estalló definitivamente cuando Mohamed Salah rompió su silencio y lanzó duras declaraciones que han sacudido al club.

Salah, al límite: “siento que el club me ridiculiza”

El futbolista egipcio, uno de los grandes referentes del equipo y símbolo indiscutible del proyecto ‘red’, confesó sentirse profundamente decepcionado por su rol actual. Por tercer encuentro consecutivo, Salah inició en el banquillo y esta vez ni siquiera disputó un solo minuto. Sus palabras reflejan un enorme malestar:

“Tenía una buena relación con el entrenador, pero de repente esa conexión desapareció. No sé qué ha pasado. Me da la impresión de que alguien no me quiere en el club”, declaró visiblemente frustrado.

Con 33 años, el atacante suma cinco goles y tres asistencias en 19 partidos, cifras alejadas de sus mejores registros. A pocos días de marcharse a la Copa África, su situación en el club se ha vuelto insostenible. Él mismo reconoce que estar relegado al banquillo le resulta inexplicable y humillante:

“Estoy muy decepcionado. He dado muchísimo por este equipo y lo hice especialmente la temporada pasada. Que ahora me dejen fuera sin explicación… siento que me están dejando en ridículo”.

Un vestuario en ebullición y un entrenador bajo fuego

La crisis no se limita al rendimiento deportivo. La gestión de Arne Slot, que ya estaba siendo cuestionada, ahora se encuentra en el ojo del huracán. La ausencia de Salah en los últimos compromisos —a pesar de haber sido titular indiscutible durante años— es interpretada por muchos como un castigo o una ruptura interna difícil de reparar.

La afición del Liverpool ha comenzado a pedir abiertamente la salida del técnico holandés, quien parece haber perdido el control del vestuario. Su decisión de prescindir de uno de los líderes del plantel ha encendido aún más las alarmas.

Posible fin de ciclo para Salah

Los rumores sobre la posible salida de Salah vuelven a cobrar fuerza. Equipos de Arabia Saudí continúan interesados en su fichaje y, según distintos medios ingleses, sus declaraciones podrían acelerar su adiós. El propio jugador quiere centrarse en su selección y aclarar su futuro una vez vuelva de la Copa África.

Todo apunta a que la relación entre Salah y Slot está rota. Y cuando una estrella de su calibre se siente “menospreciada”, el camino de regreso suele ser inexistente. En Anfield, la incertidumbre reina y la sensación general es que se aproxima un cambio profundo.

El Liverpool vive una crisis total, una en la que el tiempo corre y las decisiones son inevitables. El final de una era podría estar más cerca de lo que imagina la afición.