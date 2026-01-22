Casemiro anuncia su salida del Manchester United y queda libre para firmar por cualquier equipo

Casemiro se marchará del Manchester United al finalizar la temporada, dejando Old Trafford como agente libre tras cuatro años de entrega y títulos

La era de Casemiro en el Manchester United tocará a su fin al concluir la temporada 2025-26. El centrocampista brasileño, de 33 años, anunció que se marchará del club inglés como agente libre, una decisión que él mismo y la entidad 'red devil' confirmaron en un emotivo comunicado conjunto difundido a través de sus redes sociales.

Un fichaje millonario que dejó huella

Casemiro llegó a Old Trafford en 2022 procedente del Real Madrid, en un traspaso cercano a los 80 millones de euros. Desde entonces, ha disputado 146 encuentros, anotando 21 goles y contribuyendo con 13 asistencias. Durante su estancia en la Premier League, el brasileño levantó la FA Cup y la Carabao Cup, consolidándose como uno de los referentes del centro del campo del club.

El mediocentro se marchará dejando un legado de garra, compromiso y liderazgo, valores que rápidamente le hicieron ganarse el cariño de la afición ‘red devil’. “Llevaré al Manchester United conmigo toda mi vida”, expresó Casemiro en su carta de despedida, destacando el vínculo emocional que mantiene con el club y sus seguidores.

Últimos meses bajo la dirección de Michael Carrick

Con la salida de Rubem Amorim, Michael Carrick asumió el banquillo, y Casemiro seguirá jugando hasta final de temporada bajo sus órdenes. Su objetivo será ayudar al equipo a clasificarse para la próxima Champions League, dejando todo su esfuerzo en los meses que restan. Como él mismo indicó, “hay que saber cuándo se termina una etapa y darlo todo hasta el final por este escudo”.

Impacto y momentos destacados en Old Trafford

Desde su llegada, Casemiro ha sido un pilar en la medular, acumulando más minutos que cualquier otro jugador en su posición. En su primera temporada, superó los 4.000 minutos disputados, cifra que se mantuvo cercana a los 3.000 en las campañas siguientes. Además, dejó huella con goles decisivos, incluyendo actuaciones memorables en Wembley, donde fue nombrado MVP del partido.

Más allá de sus estadísticas, el brasileño ha sido clave por su carácter competitivo y su capacidad para influir en momentos cruciales, atributos que le consolidaron como uno de los jugadores más respetados del vestuario y entre la afición.

Un adiós con futuro abierto

Casemiro no renovará automáticamente su contrato, pese a que existía una cláusula que podría extender su vinculación hasta 2027. Así, se marchará libre al final de la temporada con el futuro abierto, dejando atrás un periodo de cuatro años en el que Old Trafford fue testigo de la mejor versión de Casemiro fuera de España.

Con su salida, el Manchester United pierde a un jugador de experiencia y liderazgo, mientras que Casemiro se prepara para un nuevo capítulo en su carrera, con la misma pasión y determinación que lo definieron en Inglaterra.