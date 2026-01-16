El Real Madrid vigila a Christian Kofane, la perla que se disparó en Alemania

El Real Madrid mantiene en su radar al joven delantero camerunés Christian Kofane, que ha explotado en el Bayer Leverkusen tras salir del Albacete y cuyo precio ya se dispara tras un gran papel en la Copa África, convirtiéndolo en uno de los principales delanteros del mercado

El nombre de Christian Kofane vuelve a aparecer en la agenda del Real Madrid. Según una información publicada por Sky Sports Alemania, el club blanco lleva tiempo siguiendo muy de cerca la evolución del delantero camerunés, de apenas 19 años, que se ha convertido en una de las irrupciones más llamativas de la Bundesliga tras dar el salto desde la Segunda división española, cuando militaba en el Albacete.

En Valdebebas ya lo tenían señalado antes de que explotara en Alemania. De hecho, la idea del Real Madrid el pasado verano era incorporarlo para el Castilla, con una hoja de ruta clara: adaptación progresiva y posible salto al primer equipo a medio plazo. Sin embargo, el Bayer Leverkusen se adelantó y cerró su fichaje por unos 5,25 millones de euros. Aquella oportunidad se escapó, pero el interés no se ha diluido, menos aún cuando el jugador ha terminado de explotar todo su potencial.

Una adaptación que ha acelerado todos los plazos

El salto no era menor. Pasar en cuestión de semanas de la Segunda división española a la Bundesliga suele exigir tiempo. Kofane lo ha reducido al mínimo. En su primera temporada como jugador del Leverkusen ya acumula 23 partidos oficiales, con un balance de 5 goles y 5 asistencias en algo más de 1.000 minutos. Números que hablan de impacto, no de promesa a largo plazo, si no de una certeza ya constatada.

A ese rendimiento se suma su papel en la Copa África. Con la Selección de Camerún, el joven delantero firmó 2 goles y fue una de las piezas que ayudaron a llevar a su país hasta los cuartos de final. Una vitrina internacional que no ha hecho más que amplificar su valor y su exposición, acaparando miradas de toda Europa.

El Leverkusen se planta y fija un precio disuasorio

Consciente del ruido que genera su futbolista, el Bayer Leverkusen ha movido ficha rápido. Según la misma información, el club alemán no contempla bajo ningún concepto una salida en este mercado de invierno. Por otro lado, de cara al verano, solo se sentaría a negociar por una cifra muy elevada, que podría superar holgadamente los 50 millones de euros.

El contrato juega a su favor. Kofane está vinculado al Leverkusen hasta 2029, lo que refuerza una posición negociadora ya de por sí sólida. No hay urgencias deportivas ni económicas y eso, en el mercado actual, es una combinación peligrosa para cualquier comprador que no quiera pagar un precio desmesurado.

El Madrid, atento en el medio plazo

En el Real Madrid no hay prisa, pero sí seguimiento constante. Los informes siguen llegando y el nombre de Kofane permanece subrayado en rojo como una apuesta estratégica de futuro. Su perfil encaja: delantero joven, potencia física, capacidad para atacar espacios y margen de crecimiento evidente.

De momento, no hay movimientos concretos. Pero en el fútbol moderno, el verdadero trabajo se hace mucho antes de que llegue una oferta formal. En su caso, el Madrid no ha perdido de vista a un futbolista que ya no es solo una promesa, sino una realidad emergente en uno de los grandes escenarios de Europa. Ahora, el problema ya no es detectar el talento, es el elevado precio que cuesta obtenerlo.