Un nuevo banquillo para Xabi Alonso en Alemania

El ya exentrenador del Real Madrid, pretendido en la Premier por Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham, cuenta también con un interés procedente de Alemania, donde dejó una grata sensación como técnico del Bayer Leverkusen

Va a durar poco en el paro Xabi Alonso, quien nada más abandonar el banquillo del Real Madrid cuenta con ‘novias’ varias para hacerse con las riendas de un nuevo reto deportivo. Mientras que en la Premier League de Inglaterra son varios los clubes que están muy atentos a sus movimientos, en la Bundelisga también lo ven con buenos ojos.

Y es que Xabi Alonso se convertirá en el principal animador del mercado en lo que a banquillos vacantes se refiere, manteniendo un gran cartel gracias a la buen labor que realizó el tolosarra en el Bayer Leverkusen.

Su pasado en la Bundesliga, el principal aval de Xabi Alonso en Alemania

En Inglaterra, como informó As, Xabi Alonso cuenta el interés de equipos como Liverpool y Manchester City, habiéndose sumado ahora, también, desde Alemania el Bayern de Múnich, un equipo al que el ya exentrenador del Real Madrid conoce muy bien de su etapa en la Bundelisga.

Vicent Kompany renovó su contrato recientemente hasta junio de 2029, estando contento con él. Sin embargo, Xabi Alonso es un viejo anhelo del Bayern de Múnich, antes de que el tolosarra acabara firmando por el conjunto blanco.

La Premier, pendiente de Xabi Alonso

En cuanto al fútbol inglés, con Liverpool y Manchester City siguiéndole la pista, la inestabilidad de Slot en el banquillo de Anfield y el pasado ‘red’ de Xabi Alonso lo colocan en la órbita, mientras que las dudas sobre el futuro de Pep Guardiola en Manchester lo convierten también en futurible para el City en verano.

Sin embargo, no son el Liverpool y el Manchester los únicos clubes de la Premier interesados en Xabi Alonso, que nada más salir del Real Madrid, donde ha sido sustituido por Arbeloa, ha sonado también para Totteham y Manchester United.

En el mundo del fútbol no acaban de comprender del todo el movimiento de la dirección deportiva del Real Madrid, sustituyendo a un técnico como Xabi Alonso por otro como Arbeloa, con muchísimo menos experiencia en los banquillos, especialmente a la hora de dirigir uno pleno de egos como el del conjunto blanco. Los más críticos, incluso, no han dudado ni en soltar un rajadón al respecto. "Arbeloa, tácticamente no le llega ni a la suela de los zapatos a Xabi Alonso", ha dicho el exjugador del FC Barcelona Óscar García, quien haya pasado como entrenador por los banquillos de clubes como Maccabi Tel Aviv, Brighton, Watford, Salzburgo, Saint-Etienne, Olympiacos o Celta de Vigo, entre otros.