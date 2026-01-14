Dura rajada contra Arbeloa de Óscar García: "Tácticamente no le llega ni a la suela de los zapatos a Xabi Alonso"

El exfutbolista del FC Barcelona no ha dudado en referirse al nuevo entrenador del Real Madrid con dureza: "Se juntará con los jugadores que no se llevaban bien con Xabi Alonso. El presidente, por mucho que sea de su cuerda, veremos quién tira más"

La destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid pilló por sorpresa a muchos, nada más arribar el equipo de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí y en la que los blancos reflejaron una buena imagen en la final, pese a caer derrotados ante el Barça.

Menos sorprendente fue, sin embargo, que Florentino Pérez y su equipo de trabajo nombraran a Arbeloa como su recambio, siendo el sucesor natural y hombre de confianza del presidente del Real Madrid.

En cualquier caso, el nombramiento de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo del Real Madrid ha provocado todo tipo de reacciones de todo tipo. Mientras que el exfutbolista blanco ha recibido muchas muestras de cariño, también ha acumulado alguna que otra crítica al respecto. Es el caso de Óscar García, exfutbolista del FC Barcelona que no se ha tapado a la hora de mostrar su opinión sobre el cambio en el banquillo del Real Madrid.

Duras palabras de Óscar García sobre el cambio de Arbeloa por Xabi Alonso en el Real Madrid

"Quiere ser como Mourinho y la única razón por la que está ahora siendo entrenador del Real Madrid es porque sólo habla de Mourinho”, aseguraba Óscar García en el programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Radio, en relación a los motivos por los que habían puesto en manos De Arbeloa el plantel madridista.

Carlos García, quien haya sido entrenador de clubes como Maccabi Tel Aviv, Brighton, Watford, Salzburgo, Saint-Etienne, Olympiacos o Celta de Vigo, también ha rajado sobre el cambio: “Tácticamente, por lo poco que he visto al Castilla, no le llega ni a la suela de los zapatos a Xabi Alonso”.

La clave del cambio en el Real Madrid, a juicio de Óscar García, estará en la plantilla. "Se juntará con los jugadores que no se llevaban bien con Xabi Alonso. El presidente, por mucho que sea de su cuerda, veremos quién tira más. Para el presidente, ¿quién es más importante: Vinicius o Arbeloa? Sabe cómo quiere la afición que juegue... pero ha de ser muy bueno para darle la vuelta”.