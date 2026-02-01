El Real Zaragoza acelera en el mercado de fichajes: llega un extremo en calidad de cedido para Rubén Sellés

El cuadro maño ha anunciado este mismo domingo la llegada de Nikola Cumic, que llega desde el Rubin Kazan de Rusia donde en siete participaciones no había marcado

El Real Zaragoza dio otro paso atrás este pasado sábado de cara a la permanencia en LaLiga Hypermotion el próximo curso. Los de Rubén Sellés cayeron por la mínima ante el Albacete. El Real Zaragoza, tras 24 jornadas disputadas, los de Rubén Sellés son penúltimos con 22 puntos y podrían terminar la jornada a cinco puntos de la permanencia en caso de que el Huesca saque los tres puntos ante el Cádiz este domingo. El Real Zaragoza ha tratado de reforzarse en este mercado de fichajes de invierno con vista a poder dar un giro de 180 grados a la situación.

Los fichajes del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ya ha realizado tres incorporaciones en este mercado de fichajes de invierno contando la que ha hecho oficial este domingo. Primero llegaron Rober González desde la Eredivise y Willy Agada desde la MLS. Además, los maños también ejercieron la opción de compra con Saidu y subieron desde el filial a Ale Gomes. La última incorporación se ha hecho oficial este domingo y es Nikola Cumic, de 27 años y que llega en calidad de cedido desde el Rubin Kazan.

El Real Zaragoza anuncia su último fichaje

El Real Zaragoza anunció la llegada de Nikola Cumic en calidad de cedido del siguiente modo en su comunicado oficial: "El Real Zaragoza y el Rubin Kazan han alcanzado un principio de acuerdo, a expensas del reconocimiento médico, para la cesión de Nikola Cumic al conjunto blanquillo hasta el final de la presente temporada. Cumic (Uzice, Serbia, 20/11/1998) es un extremo que puede jugar por ambas bandas y destaca por su velocidad y verticalidad.

Internacional con la selección de Serbia, Cumic tiene experiencia en diversas ligas, incluida la Segunda División española en las filas del Real Sporting de Gijón en la temporada 2020-21. Este curso ha participado en 11 partidos con el Rubin Kazan entre liga rusa y Copa, en los que ha proporcionado una asistencia. Ahora aterriza en Zaragoza para reforzar el ataque blanquillo hasta final de temporada. Desde el club le damos la bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa. ¡A por todas, Nikola!".

El Real Zaragoza espera el fichaje de un defensa

Rubén Sellés apuntó el pasado jueves, en la previa del duelo ante el Albacete, que esperaba un refuerzo en su línea defensiva: "El trabajo estaba enfocado al final del mercado, estamos trabajando para reforzar la plantilla en esas posiciones defensivas". También indicó el técnico valenciano que podría haber salidas en los últimos días: "Puede haber alguna salida especialmente de jugadores menos habituales. Hasta que se cierra, el mercado está abierto. Esto es parte del fútbol y del show, darle la naturalidad que tiene".