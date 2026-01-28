Enésimo problema en el Real Zaragoza que complica su permanencia en LaLiga Hypermotion

El cuadro maño ha sumado cinco puntos de los últimos 12 pero los pupilos de Rubén Sellés aún siguen teniendo el déficit en la generación de disparos a portería

El Real Zaragoza se podría decir que es uno de los equipos que está en la zona baja de la tabla de LaLiga Hypermotion que mejores sensaciones transmite de cara a la segunda vuelta. Los maños han experimentado un importante cambio desde que llegó Rubén Sellés y tras abandonar la última plaza de la clasificación el siguiente objetivo pasa por salir de los puestos de descenso.

El Real Zaragoza suma 22 puntos y de momento no está desahuciado como si le puede estar pasando al Mirandés que solo tiene 17. Los de Rubén Sellés están a solo tres puntos de la Cultural Leonesa que marca actualmente la frontera fuera del descenso y en el Ibercaja Estadio apuestan porque la salvación llegue de la mano del técnico valenciano.

Al Real Zaragoza se le apaga la luz en el Ibercaja Estadio

El Real Zaragoza debería cimentar su permanencia un año más en LaLiga Hypermotion en su fortaleza como local. De momento esa fortaleza en el Ibercaja Estadio no está llegando ya que los maños solo han sido capaces de sumar 10 puntos de 36 posibles y llevan sin ganar desde el pasado 30 de noviembre cuando vencieron al Leganés por 3-2.

Más allá de este último triunfo, el Real Zaragoza ha encajado dos derrotas y dos empates en los últimos cuatro encuentros como local. Quizás el mayor motivo de preocupación del Real Zaragoza, más allá de la falta de resultados como local en las últimas cuatro jornadas como local, es la falta de claridad de cara a portería.

Los números que alarman en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha marcado solo tres goles en los últimos cuatro partidos ante su público y esto podría llegar a entenderse como falta de puntería entre los tres palos de los hombres de Rubén Sellés. Pero el problema no es ni mucho menos la falta de puntería del Real Zaragoza como local sino que los maños son incapaces de chutar entre los tres palos. El Real Zaragoza solo ha realizado cuatro disparos a puerta en los últimos 360 minutos de juego como local (sin contar los minutos añadidos).

Ante el Cádiz, el Real Zaragoza "lució" una gran efectividad con un disparo a puerta y un gol que fue insuficiente ante los dos que hicieron los andaluces. Ante Las Palmas esa efectividad se fue al 50 por ciento ya que solo hubo dos disparos a puerta para hacer un tanto que también se quedó corto ante los dos de los canarios. Si sirvió la efectividad, del cien por cien, de los maños ante el filial de la Real Sociedad ya que el resultado final ante los donostiarras fue de empate a uno.

Lo más preocupante llegó el pasado fin de semana ante el Castellón de Pablo Hernández. El cuadro de Rubén Sellés fue incapaz de hacer un disparo a puerta que se tradujo en cero goles. A pesar de este mal número en lo que disparos a puertas se refiere, los maños supieron aguantar a un Castellón que contó con tres disparos entre palos y una posesión del 69 por ciento.

El Real Zaragoza si sabe disparar a puerta a domicilio

Este dato de disparos a puerta del Real Zaragoza como local contrasta con el rendimiento que han ofrecido los maños en su último partido a domicilio. Fue ante el Racing de Santander, flamante líder de LaLiga Hypermotion y al que tumbaron por 2-3 con hasta ocho disparos a puerta y cinco grandes ocasiones. Estas cifras de disparos a puerta serían "brillantes" si la efectividad se hubiese traducido en puntos que serían muy valiosos en la pelea por la permanencia en Segunda.

Aguirregabiria habla de los puntos como local del Real Zaragoza

Este mismo lunes, uno de los jugadores del Real Zaragoza, Aguirregabiria, habló de la intención que tuvieron en sus dos últimos partidos de casa en sacar los puntos (Castellón y Real Sociedad B): "En estos dos últimos partidos queríamos sacar los seis puntos ante nuestra afición para darles esa alegría que todos queremos. Han sido dos puntos que hemos tenido que pelear mucho. El Castellón es uno de los mejores equipos de la categoría, con una ofensiva brutal, y pudimos mantener la portería a cero y sacar un punto".