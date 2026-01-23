El Zaragoza se refuerza con la llegada de Rober González en forma de cesión

El Real Zaragoza refuerza su ataque con la llegada de Rober González, primer fichaje del mercado invernal, que llega cedido desde el NEC Nimega hasta final de temporada

El Real Zaragoza ya ha activado el mercado invernal con la confirmación de su primer refuerzo. El club aragonés anunció la llegada de Rober González, extremo zurdo de 24 años, que aterriza en La Romareda procedente del NEC Nimega de la Eredivisie. El futbolista se incorpora en calidad de cedido hasta el final de la temporada, con el objetivo de potenciar el frente ofensivo del equipo dirigido por Rubén Sellés.

La entidad blanquilla confirmó además que el jugador será inscrito de manera inmediata, lo que permitirá que pueda entrar en la convocatoria para el próximo compromiso liguero frente al Castellón.

Un perfil ofensivo para ampliar las variantes del Zaragoza

Desde el club definen a Rober González como un centrocampista ofensivo con talento, desequilibrio y capacidad para actuar en ambas bandas, aunque su perfil natural es el de extremo zurdo. Su llegada responde a la necesidad del Zaragoza de sumar creatividad, profundidad y llegada al área, en una temporada marcada por la irregularidad en ataque.

El futbolista extremeño destaca por su buena técnica, su facilidad para asociarse y su golpeo con la pierna izquierda, cualidades que el cuerpo técnico espera aprovechar en el tramo decisivo del campeonato.

Formación en el Betis y experiencia en el fútbol español

Nacido en Mérida en 2001, Rober González se formó en la cantera del Real Betis Balompié, club con el que llegó a debutar en Primera División, un hito que marcó el inicio de su carrera profesional. Tras ese estreno en la élite, el jugador encadenó diversas cesiones en equipos del fútbol español para seguir acumulando minutos y experiencia.

A lo largo de su trayectoria ha defendido los colores de la UD Las Palmas, el Deportivo Alavés y el Racing de Santander, siempre en calidad de préstamo. En estos destinos compitió principalmente en LaLiga Hypermotion, categoría que conoce bien y en la que ahora buscará consolidarse con el Zaragoza.

Su etapa más productiva y los playoffs de ascenso

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó durante la temporada 2020-21 en la UD Las Palmas, donde firmó sus mejores números: ocho goles y tres asistencias en 30 partidos, cifras que evidenciaron su capacidad para influir en el juego ofensivo. Ese rendimiento le permitió continuar una campaña más en el conjunto canario.

Posteriormente, en la temporada 2022-23, Rober formó parte del Deportivo Alavés que logró el ascenso a Primera División vía playoff, siendo un jugador relevante en el tramo final del curso. Más tarde regresó al Racing de Santander, donde volvió a disputar una fase de ascenso, aunque con un papel más discreto.

Paso por Países Bajos y regreso a LaLiga

Antes de llegar a Zaragoza, Rober González militó en el NEC Nimega, donde completó una campaña positiva a nivel individual en la temporada 2023-24, con seis goles y cuatro asistencias. Ese rendimiento reforzó su perfil como un atacante capaz de combinar llegada, desborde y visión de juego.

Ahora, el futbolista regresa al fútbol español con la intención de reencontrarse con su mejor versión y aportar soluciones inmediatas al conjunto aragonés.

Un movimiento estratégico en el mercado invernal

La incorporación de Rober González responde también a movimientos internos de la plantilla, ya que su llegada apunta a cubrir la posible salida de Pau Sans. Además, el Real Zaragoza continúa trabajando en otras operaciones, como la del central Puric, procedente del Atlético de Madrid B, y la del delantero nigeriano Willy Agada, con el objetivo de reforzar varias líneas.

Con este primer fichaje, el Zaragoza da un paso al frente en el mercado invernal y apuesta por un jugador joven, con recorrido y conocimiento de la categoría, llamado a ser una pieza importante en la segunda mitad de la temporada.