Lo que espera Rubén Sellés antes del cierre del mercado: fichajes en la línea defensiva del Real Zaragoza

El técnico valenciano habló este jueves en la previa del encuentro del próximo sábado ante el Albacete en el Carlos Belmonte. Apuntó que se está trabajando en reforzar la plantilla en "posiciones defensivas"

El Real Zaragoza debe de empezar a dejar las excusas a un lado y sumar de tres en tres en cada partido. Los pupilos de Rubén Sellés sumaron un valioso punto el pasado fin de semana ante uno de los equipos más en forma de los últimos tiempos como es el Castellón. Este fin de semana visitarán al Albacete que tras eliminar al Real Madrid en Copa del Rey, cuenta sus partidos por triunfos. Este jueves Rubén Sellés se volvió a sentar delante de los micrófonos y lo hizo a pocos días de que el mercado de fichajes de invierno eche su cierre el próximo 2 de febrero a las 23:59.

El Real Zaragoza, a pesar de ser uno de los últimos en estrenarse ne este mercado de fichajes de invierno, lo ha hecho por todo lo alto con el fichaje de hasta tres jugadores. Por un lado está Saidu, por el que el Real Zaragoza ejerció su opción de compra con Dansoman Wise de Ghana, Agada, que llegó desde la MLS para ocupar la delantera y Rober González desde la Eredivise holandesa.

Rubén Sellés apuesta por más fichajes en el Real Zaragoza

Rubén Sellés confirmó este jueves que el Real Zaragoza está trabajando para que lleguen incorporaciones en este tramo final del mercado de fichajes de invierno. El técnico valenciano aclaró que esta serían en la línea defensiva: "El trabajo estaba enfocado al final del mercado, estamos trabajando para reforzar la plantilla en esas posiciones defensivas".

El Real Zaragoza es el tercer equipo más goleado de toda LaLiga Hypermotion y desde la dirección deportiva que dirige Txema Aragón quieren ponerle freno con refuerzos. El técnico de los maños tampoco descartó alguna salida de jugadores menos habituales: "Puede haber alguna salida especialmente de jugadores menos habituales. Hasta que se cierra, el mercado está abierto. Esto es parte del fútbol y del show, darle la naturalidad que tiene".

La debilitada linea defensiva del Real Zaragoza

Precisamente sobre esa debilitada línea defensiva habló Rubén Sellés en el Real Zaragoza: "El trabajo técnico importa, siempre lo tenemos en cuenta. Ha sido importante darle estabilidad a la línea de cuatro, que no podemos seguir por la baja de Tasende. Ha tenido muchos contratiempos, uno tiene que estar preparado para tomar decisiones". Sellés también explicó las alternativas que tiene en el lateral izquierdo: "La opción de Juan Sebastián estaba ocasionada por las molestias de Pomares, Valery ha jugado ahí, Saidu también, Hugo Barrachina trabaja bien, Martín Aguirregabiria puede... Tenemos opciones y con cualquiera el equipo puede ser competitivo".

El último fichaje del Real Zaragoza: Agada

Rubén Sellés también realizó un pequeño análisis sobre Agada, el último fichaje en llegar al Real Zaragoza: "Es un jugador diferente a los que tenemos, ha destacado por ser un atacante posición, referencia arriba, que aguanta el balón y que puede girar e ir al espacio. Tiene un remate potente, es diferente a lo que tenemos, creo qu era una oportunidad para el club, con él somos un poco mejores". Además, sobre e, nigeriano se mostró confiado en que LaLiga tramite su inscripción en estos días: "Confiemos en que LaLiga tramite entre hoy y mañana".

Los diferentes partidos ante Albacete y Castellón

El Real Zaragoza se medirá al Albacete y Rubén Sellés espera un duelo distinto ante los manchegos el próximo sábado: "Será un partido distinto a los últimos, pero eso no significa más fácil. Es un equipo muy sólido, sabe muy bien a lo que juega, concede pocos goles en las últimas jornadas, trabaja bien el balón parado, transita bien, tiene ilusión por la Copa que les lleva a una dinámica positiva. Tenemos que estar preparados para situaciones de juego en las que podemos ser más protagonistas y defender centros laterales".

Además, valoró el punto conseguido ante el Castellón aunque los maños no consiguiesen tirar a puerta ni una sola vez: "Con la primera parte llegar al descanso 0-0 fue una buena noticia, hubo que modificar posicionamiento, jugadores y situaciones para poder ser competitivos. Hicimos lo que teníamos que hacer para mantener esa portería a cero y buscar contras, eso no significa que sea lo que vamos a hacer siempre para sobrevivir".