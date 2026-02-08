Rubén Sellés opina sobre la locura de El Yamiq en el último tropiezo del Real Zaragoza

El defensa, que regresó al cuadro maño en el último mercado de fichajes, marcó un gol, propició otro en propia puerta y terminó expulsado en su debut en el Ibercaja Estadio

El Real Zaragoza vivió este pasado sábado una de esas tardes para olvidar o para recordar según se mire, en su partido ante el Eibar. Los maños se adelantaron gracias a la aportación de uno de los fichajes del último mercado de invierno, El Yamiq, que regresaba al cuadro maño donde ya militó en la 2019/20.

El Yamiq fue el auténtico protagonista del partido entre Real Zaragoza ya que tras marcar el tanto que suponía el 1-0 en el minuto 26, se marcó un auto gol en el 55 que suponía el empate del Eibar. Pero la tarde en la que El Yamiq fue el actor principal de la película de terror del Real Zaragoza no terminó ahí ya que el marroquí terminó expulsado en el minuto 93 cuando el final estaba muy cerca.

El Yamiq, protagonista indiscutible del Real Zaragoza

Tras el encuentro, Rubén Sellés se mojó sobre la expulsión de El Yamiq y adelantó que el Real Zaragoza alegaría la roja en caso de que se viese que no fue justa: "La verdad es que no la he vuelto a ver. En directo no me ha parecido gran cosa el gesto, pero no he visto la cámara de cerca, así que no puedo comentar acerca de ello. Como club, si observamos que no ha sido justa, intentaremos por todos los medios que le quiten la tarjeta o que la sanción sea reducida".

Pero el Real Zaragoza ha tardado poco en alegar la expulsión del marroquí presentando documentación y material gráfico para rebatir lo que el colegiado Bestard Severa reflejó en el acta: "Golpear a un adversario con el brazo, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en juego, siendo una reacción inmediata a una falta recibida".

La delicada situación del Real Zaragoza

Rubén Sellés no escondió que si el Real Zaragoza está en puestos de descenso en LaLiga Hypermotion es porque no están haciendo un buen trabajo: "Lo que es fundamental es que tenemos una manera de hacerlo y no podemos perderlo bajo ninguna circunstancia. Sabemos que estamos ahí por méritos o deméritos propios y a partir de ahí lo que tenemos que intentar es corregirlo dentro del campo".

El Real Zaragoza está ahora mismo a cinco puntos de los puestos fuera del descenso y Rubén Sellés apuesta por salir a competir en cada partido: "Y si son cinco o seis puntos de desventaja con la permanencia no nos va a variar la manera de hacerlo y si es en casa o fuera, tampoco. Está claro que siempre hay componentes mentales, pero nuestra labor es salir a competir cada partido".

Los fichajes del Real Zaragoza alegran a Rubén Sellés

Por último, Rubén Sellés elogió a los fichajes que han llegado este invierno al Real Zaragoza y que deben ser fundamentales en la segunda mitad de la temporada para conseguir la permanencia en Segunda división: "Con ellos hemos conseguido hacer exactamente lo que queríamos. Queríamos un equipo que volviese a ser dinámico, que volviese a ser agresivo, que volviese a ser intenso, que volviese a jugar rápido y vertical y creo que lo hemos tenido en muchas fases del encuentro".