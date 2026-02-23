El Zaragoza activa el casting ante la posible destitución de Sellés: ya suenan recambios para el banquillo

El banquillo del Real Zaragoza comienza a tambalearse y ya emergen nombres como posibles sustitutos

El Real Zaragoza atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La derrota por 2-1 ante el FC Andorra ha dejado al conjunto aragonés en el último puesto de LaLiga Hypermotion, acumulando seis jornadas consecutivas sin ganar y acercándose peligrosamente al descenso a Primera RFEF. El ambiente es de máxima tensión y las decisiones urgentes parecen inevitables.

Rubén Sellés, en la cuerda floja

La continuidad de Rubén Sellés pende de un hilo. El técnico valenciano apenas ha conseguido una victoria en los últimos once compromisos y los números son alarmantes: solo nueve puntos sumados en ese tramo. Aunque desde el club se transmite un mensaje de aparente calma, la realidad es que el partido frente al Burgos CF en el Ibercaja Estadio se presenta como una auténtica final.

Tras el tropiezo en Andorra, Sellés aseguró que el equipo “no está muerto” y prometió luchar hasta el último día. Sin embargo, en el fútbol profesional los resultados mandan y la falta de reacción ha debilitado su posición. La confianza de la directiva parece tener fecha de caducidad si no llega una victoria inmediata.

La dirección deportiva también bajo sospecha

No solo el banquillo está en entredicho. El director deportivo Txema Indias también se encuentra seriamente cuestionado. Su proyecto no ha dado los frutos esperados y la planificación deportiva es objeto de críticas constantes. Desde los despachos se estudian posibles movimientos que podrían desembocar en su destitución si la dinámica negativa continúa.

La sensación general es que el club vive en un estado de crisis permanente, arrastrando problemas estructurales que van más allá de lo meramente deportivo.

Nombres que suenan para el banquillo

Ante la posibilidad de un relevo, ya circulan candidatos para asumir el mando. Técnicos como Luis García Plaza y Sergio González fueron opciones en el pasado y podrían volver a escena. También aparece el nombre de Juan Ignacio Martínez, mientras que otras alternativas internas no se descartan.

Por ahora, no hay negociaciones oficiales confirmadas, pero el club analiza escenarios ante un posible cambio inmediato si no se produce un giro radical en los resultados.

Una situación clasificatoria dramática

El panorama es inquietante: el Zaragoza suma 24 puntos en 27 jornadas y se encuentra a seis de la permanencia, que actualmente marca la SD Huesca con 30 unidades. La segunda vuelta ha sido especialmente negativa, sin victorias hasta la fecha.

Además, el equipo arrastra una preocupante lista de lesionados —entre ellos Kenan Kodro, Toni Moya y Raúl Guti— que limita las opciones del cuerpo técnico y complica aún más la reacción.

La afición toma protagonismo

En medio del desconcierto institucional, la afición comienza a movilizarse. Las redes sociales arden con críticas hacia la propiedad y con llamados a un cambio profundo en la gestión. El recuerdo de etapas anteriores turbulentas vuelve a instalarse en el imaginario colectivo.

El Real Zaragoza se enfrenta a un tramo decisivo de la temporada. Con el descenso acechando y la estabilidad institucional en entredicho, el duelo ante el Burgos podría marcar un punto de inflexión. Más que tres puntos, el club se juega buena parte de su futuro inmediato.