Jornada 30 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La trigésima jornada de LaLiga Hypermotion arrancará este viernes a partir de las 20:30 con el duelo entre Mirandés y Cádiz y se cerrará el lunes a la misma hora con Albacete y Las Palmas

LaLiga Hypermotion sigue sin dejar de descontar jornadas. La que arrancará este viernes a partir de las 20:30 será la número 39 y cuando esta concluya, solo quedarán 12 para determinar qué equipos suben a Primera de manera directa, los que disputan el siempre interesante play off y los que dejan el fútbol profesional para bajar a Primera RFEF.

Horario y dónde ver en TV y online la jornada 30 de LaLiga Hypermotion

La jornada 30 de LaLiga Hypermotion tendrá su primer encuentro este viernes a partir de las 20:30 en Anduva donde el Mirandés de Antxon Muneta pondrá a prueba al 'nuevo' Cádiz de un Sergio González que vive su segunda etapa al frente de los amarillos tras la destitución de Gaizka Garitano. El sábado 14 de marzo habrá un total de cuatro encuentros.

A partir de las 16:15 horas, la Cultural Leonesa de Rubén de la Barrera buscará su primer triunfo en 2026 ante el líder, el Racing de Santander de José Alberto. Es importante recordar que la 'Cultu' ya venció en el Sardinero en la primera vuelta cuando aún no lo había hecho en el arranque de temporada. A las 18:30 habrá ración doble de fútbol. En el José Zorrilla el Real Valladolid recibirá a un rival directo por la permanencia como el Leganés con Igor Oca tratando de frenar la buena dinámica de Fran Escribá con los pucelanos. El Real Zaragoza por su parte buscará el segundo triunfo consecutivo a las órdenes de David Navarro pero no lo tendrá sencillo ya que recibe en el Ibercaja Estadio al segundo clasificado, el Almería de Rubi. A las 21:00 horas, Ceuta y Deportivo de La Coruña cerrarán los encuentros del sábado con ciertas dudas generadas en la afición gallega con Antonio Hidalgo tras la última derrota ante el Granada.

Partidos del domingo en LaLiga Hypermotion

El domingo LaLiga Hypermotion sube su apuesta a cinco encuentros. A las 14:00 horas, el Córdoba de Iván Ania, en una racha negativa de resultados recibe al filial de la Real Sociedad en el Nuevo Arcángel. A las 16:15 el Granada de Pacheta espera prolongar su buen momento tras vencer al Deportivo y tendrá que hacerlo a costa de un Andorra que también vive un gran momento de resultados. A las 18:30 habrá nuevamente dos encuentros. El Eibar regresa a Ipurúa después de estrenar su casillero de victorias a domicilios y lo hará recibiendo a un Burgos que aspira a meterse en puestos de play off.

El Málaga por su parte quiere dejar atrás el empate ante el Valladolid y nuevamente ante su público tratará de machacar a un Huesca en puestos de descenso. A las 21:00 horas el Sporting de Gijón y el Castellón pondrán a pruebas sus malos momentos. Los de Pablo Hernández podrían terminar la jornada en la sexta plaza si se dan una serie de resultados. Para cerrar la jornada, el Albacete recibirá a Las Palmas el lunes a partir de las 20:30.

Todos los encuentros de la jornada 30 de LaLiga Hypermotion se podrán seguir en TV a través del canal LaLiga TV Hypermoiton. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más relevantes de la jornada 30 de Segunda división y los resúmenes al final del sábado y del domingo con las actualizaciones de la jornada del fútbol de plata.

Partidos de la jornada 30 de LaLiga Hypermotion