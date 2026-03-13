Beñat San José avisa: “Lo importante es mantener la mentalidad ganadora”

El SD Eibar busca prolongar su gran dinámica en Estadio Municipal de Ipurua ante el Burgos CF, con el objetivo de seguir sumando victorias y consolidar su buen momento en la temporada

San José atiende a los medios en la previa del choque ante el BurgosImago

El SD Eibar atraviesa uno de los tramos más positivos de la temporada tras conseguir su primer triunfo como visitante del curso. La victoria en el estadio del CD Leganés, en Estadio Municipal de Butarque, ha supuesto un auténtico alivio para el conjunto armero, que llevaba tiempo buscando ese resultado lejos de casa.

El técnico Beñat San José destacó la importancia de ese triunfo, no solo por los tres puntos, sino también por el impulso anímico que representa para un equipo que venía mostrando mejoras como visitante. Según el entrenador donostiarra, el grupo había dado pasos adelante en las últimas jornadas corrigiendo errores que anteriormente les habían penalizado.

Un nuevo reto: mantener la fortaleza en Ipurua

Tras romper la mala racha fuera de casa, el siguiente desafío del Eibar pasa por mantener su solidez en el Estadio Municipal de Ipurua. El conjunto armero suma seis victorias consecutivas como local, una dinámica que refleja la confianza del equipo cuando juega ante su afición.

El objetivo ahora es igualar o incluso superar registros recientes y conseguir el séptimo triunfo seguido en casa. Sin embargo, San José insiste en que más allá de las estadísticas, lo realmente importante es mantener la mentalidad competitiva que ha permitido al equipo enlazar buenos resultados.

El entrenador subraya que vestir la camiseta del Eibar siempre debe implicar máxima exigencia, especialmente cuando el equipo juega frente a su público. La conexión con la grada, según el técnico, es un elemento fundamental para que el equipo muestre su mejor versión.

El Burgos, un rival en gran estado de forma

El próximo desafío será frente al Burgos CF, un adversario que llega a Ipurua en uno de sus mejores momentos recientes. El cuerpo técnico armero considera que el equipo burgalés es uno de los conjuntos mejor organizados tácticamente de la categoría.

San José advierte que se trata de un rival muy sólido, capaz de competir con intensidad y que además cuenta con jugadores determinantes en ataque. Por ello, el Eibar deberá realizar un partido muy completo, tanto en la fase ofensiva como en la defensiva.

El técnico también destaca que el Burgos se vuelve especialmente peligroso cuando logra adelantarse en el marcador. Su disciplina táctica y su capacidad para proteger la ventaja obligarán al Eibar a gestionar bien los momentos del partido, controlar las transiciones y elegir con precisión cuándo presionar o defender en bloque.

Competencia interna y exigencia diaria

Uno de los aspectos que más valora el entrenador es el alto nivel competitivo dentro de la plantilla. La lucha por un puesto en el once inicial mantiene a todos los jugadores concentrados, ya que cualquier bajón de rendimiento puede significar perder oportunidades.

San José considera que esa exigencia empieza en los entrenamientos diarios, donde el equipo trabaja con gran intensidad. Gracias a ello, cuando hay bajas o rotaciones, los futbolistas que entran en el campo responden con garantías.

Bajas y recuperaciones para el partido

En cuanto a la situación de la plantilla, el Eibar no podrá contar con Toni Villa, que sigue siendo baja. También existe incertidumbre sobre el estado físico de Juan Bernat, quien ha comenzado a reincorporarse progresivamente al trabajo con el grupo.

La noticia positiva para el cuerpo técnico es la recuperación de varios futbolistas como Marco Moreno, Javi Martínez y Álvaro Rodríguez, quienes estarán disponibles para el encuentro.

Con casi toda la plantilla a disposición, el Eibar afronta el choque con ambición y con la intención de prolongar su excelente dinámica en casa, en un duelo que promete intensidad y un gran ambiente en Ipurua.