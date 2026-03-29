Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Almería y la derrota del Racing de Santander en la jornada 32

La jornada 32 de Segunda División ha concluido con cuatro encuentros que se han disputado en el día de hoy, que afectan, principalmente, a equipos que buscas el ascenso a Primera y la salvación en la categoría

Cada vez queda menos para que LaLiga Hypermotion ponga punto final, con 10 jornadas por delante en las que se decidirán qué equipos ascienden a Primera División, cuáles descienden a Segunda División B y los que finalmente se mantienen en la categoría. Por el momento, la número 32 se despide en el día de hoy con cuatro encuentros que se han disputado desde las 14:00 horas, como han sido el Eibar - Las Palmas, Cultural Leonesa - Andorra, Real Zaragoza - Racing de Santander y Almería - Real Sociedad B.

Eibar 3-1 Las Palmas: Victoria que reduce distancias con el play-off

El Eibar salió victorioso de su enfrentamiento contra Las Palmas en Ipurua, en un partido entre dos equipos que se sitúan en la séptima y octava posición de la clasificación de LaLiga Hypermotion y tan solo los distancia tres puntos. En este sentido, el conjunto de Beñat San José comenzó abriendo el marcador gracias al gol de Ander Madariaga, que volvió a ver puerta casi dos meses después.

Tras ello, los de Luis García reaccionaron de manera inmediata y pusieron el empate, obra de Manuel Fuster. Sin embargo, los locales no iban a esperar a la segunda parte para remontar el partido, algo que hiceron en la primera con dos tantos de Javi Martón, MVP del encuentro por su doblete que le daba la victoria al equipo vasco, que se ponía con 48 puntos en la tabla, a diferencia de los 51 de los canarios.

Cultural Leonesa 0-4 Andorra: Goleada para hundir a los de Rubén de la Barrera

La Cultural Leonesa cayó duramente derrotada del partido contra el Andorra. Lauti comenzó en el minuto cinco estrenando el marcador y poniendo con ventaja a los de Ibai Gómez. Marc Domènech puso el 0-2 poco antrs de que Ribeiro fallase un penalti, que podría haber sido el 1-2 en el Reino de León. Por otro lado, Nieto y Cabanzón sentencieron el encuentro en la segunda parte, hundiendo más a los de Rubén de la Barrera, que se sitúan en la última posición de la clasificación con 28 puntos. Por su parte, los visitantes en el día de hoy se colocan en la decimotercera plaza con 42, con nueve de diferencia con el descenso.

Zaragoza 2-0 Racing de Santander: Segunda derrota consecutiva y aviso serio al líder

El Zaragoza dio la sorpresa en el choque que les enfrentó con el Racing de Santander, consiguiendo una victoria pero que aún les mantiene en la zona de descenso. En este sentido, tuvimos que llegar al minuto 76 para ver el primer gol del encuentor, que fue obra de Dani Gómez, que ha visto puerta por tercer partido consecutivo. Por último, Marco Sangalli, en propia puerta, sentenció el triunfo para los de David Navarro. Sin embargo, los de José Alberto López, líderes de LaLiga Hypermotion con 59 puntos pese al tropiezo en el día de hoy, reciben un aviso serio, ya que es la segunda derrota consecutiva, tras el contundente 0-4 ante el Albacete de la jornada pasada.

Almería 5-1 Real Sociedad B: Sergio Arribas vuelve a ser determinante

El encuentro entre Almería y Real Sociedad B cerró la jornada 32 en LaLiga Hypermotion. Los de Rubi se reencontraron con la victoria tras la derrota del pasado fin de semana ante el Zaragoza y ganaron de manera contundente al equipo de Ansotegi. Miguel de la Fuente, Sergio Arribas, por partida doble, Adrían Embarba y Álex Múñoz, por un lado, fueron los goleadores del conjunto local en el día de hoy. Por otro lado, Gorka Carrera, que venía de no jugar el anterior encuentro por sanción, hizo el único tanto de los vascos en un 'pinchazo' que les deja en la decimoquinta posición de la tabla con 40 puntos, a siete del descenso.