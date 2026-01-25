Susto en la previa del Deportivo de La Coruña - Racing de Santander por culpa de la borrasca Ingrid

En Riazor, a pocas horas del comienzo del duelo entre gallegos y cántabros, se desprendió una parte de la cubierta del estadio coruñés. En principio el encuentro se disputará con normalidad

Deportivo de La Coruña y Racing de Santander se verán las caras este domingo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Riazor. Uno de los invitados al encuentro de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion será el mal tiempo. Galicia está siendo azotada desde el pasado viernes por la borrasca Ingrid. Esta borrasca de nombre Ingrid ha hecho mella en las últimas horas del Estadio de Riazor. Según ha apuntado el diario AS, una de las cubiertas del Estadio de Riazor salió volando en las últimas horas debido al mal tiempo que está dejando la borrasca Ingrid.

Debido a este incidente, la policía local y los bomberos tuvieron que actuar para asegurar el entorno de la zona. El Deportivo de La Coruña ha tomado la decisión de acordonar la zona que sufrió la pérdida de la cubierta en Riazor y el encuentro entre los de Antonio Hidalgo y los de José Alberto no peligra para su disputa.

Esta parte de la cubierta que se ha desprendido del Estadio de Riazor en las horas previas al encuentro entre Deportivo de La Coruña y Racing de Santander ya sufrió el mismo problema en el año 2017 y en este caso si obligó a la suspensión del partido entre los gallegos y el Real Betis. Ante este problema, el Ayuntamiento de A Coruña realizó una inversión de 9 millones de euros para la remodelación de las cubiertas además de la mejora de las gradas de Tribuna y Preferencia.

El Deportivo de La Coruña - Racing de Santander, de 'Alto Riesgo'

Además del problema que conlleva el mal tiempo provocado por la borrasca Ingrid, el encuentro entre Deportivo de La Coruña y Racing de Santander ha sido declarado por la Comisión Antiviolencia de 'Alto Riesgo' por lo que tanto en las horas previas como en el momento que ruede la pelota, habrá un importante despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad.

Elogios de ida y vuelta entre Deportivo de La Coruña y Racing de Santander

En la previa del choque entre Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, Antonio Hidalgo y José Alberto no escatimaron en elogios hacia su rival. En primer lugar el técnico de los gallegos habló de la exigencia que supone jugar contra equipos de José Alberto: "Es un partido grande y atractivo contra el líder. Sus números dicen que son el mejor equipo hasta el momento. Vienen con una idea marcada desde hace tiempo con su entrenador realizando un gran trabajo. Sabemos de la dificultad que tienen siempre los equipos de José Alberto con mucho estrés y exigencia".

Por otro lado, el técnico de los cántabros se centró en elogiar la capacidad del Deportivo de La Coruña para retener a Yeremay Hernández ante las intentonas para ficharlo: "Es un gran equipo, tiene grandes jugadores y me parece increíble que sean capaces de retener a un jugador como Yeremay, si son verídicas las informaciones que salen por ahí en cuanto a números. Está teniendo ofertas por encima del presupuesto de muchísimos equipos de Segunda y eso habla de la capacidad que tienen, de la apuesta que están realizando para esta temporada y de la dificultad que tenemos en cuanto a los competidores a los que nos enfrentamos".