José Luis Oltra es el nuevo entrenador del Huesca y no esconde el problema

El técnico valenciano fue presentado este pasado martes y dejó claro que la situación en El Alcoraz es sumamente complicada

El Huesca sentenció a Jon Pérez Bolo tras la dura derrota del pasado fin de semana en La Rosaleda por 5-3. El técnico salía del Huesca tras haber conseguido sumar unos números ciertamente pobres como son 16 puntos en 17 jornadas. El Huesca terminó la jornada 30 nuevamente en puestos de descenso y a tres del Leganés, que tras el triunfo del Real Valladolid ante los pepineros, le adelantó en la tabla.

El Huesca, tras el despido de Jon Pérez Bolo, hizo oficial el pasado lunes la llegada de todo un veterano del fútbol de Segunda división como José Luis Oltra, que en su última experiencia estuvo dirigiendo el pasado curso al Eldense, ha estado en un banquillo de Segunda en más de 400 partidos.

La experiencia de José Luis Oltra al servicio del Huesca

Oltra, antes de llegar al Huesca ha pasado, además de por el citado Eldense, por el Sevilla como segundo entrenador y como principal en Fuenlabrada, Racing de Santander, Tenerife, Granada, Córdoba, Recreativo de Huelva, Mallorca, Deportivo de La Coruña, Almería, Castellón y Levante entre otros conjuntos.

El Huesca no lo tiene sencillo para la permanencia en LaLiga Hypermotion y es que los oscenses han sumado solo dos triunfos en los últimos 10 encuentros con dos empates y seis derrotas. Este pasado martes José Luis Oltra fue presentado de manera oficial en el Huesca y el técnico valenciano no escondió la gravedad de la situación.

La complicada situación del Huesca

José Luis Oltra habló alto y claro en su presentación con el Huesca ya que los azulgranas tienen que ganar muchos encuentros de aquí al final de la temporada para salvarse: "La situación no es fácil, hay que ganar mucho, pero vengo con el convencimiento de que el equipo tiene capacidad".

El valenciano no dudó en la capacidad del Huesca como club: "Estoy encantado de entrenar al Huesca, es un club con una gran estructura y un cuerpo técnico preparado y con ganas de ayudar". Elegantemente, José Luis Oltra no quiso entrar a valorar el trabajo de Jon Pérez Bolo y apostó por aprovechar lo que se ha hecho bien: "De lo anterior no voy a valorar, han hecho un gran trabajo y vamos a aprovechar todo lo bueno que se ha hecho".

El siguiente reto del Huesca, el primero para Oltra

El Huesca se medirá el próximo fin de semana al Almería de Rubi, otro de los equipos que pelea por el ascenso a Primera pero que el pasado fin de semana tropezó ante el Real Zaragoza. Oltra apuesta por pensar en ese duelo y después en el del Granada de la 32: "Son 12 finales, pero solo pienso en la del viernes; luego ya vendrá Granada". Para sumar de tres en tres, Oltra apuesta por el factor mental: "Ahora mismo es más un tema emocional que táctico, el equipo necesita creer y acompañarlo con resultados".

Oltra apuesta por la salvación del Huesca

José Luis Oltra, a pesar de la situación del Huesca, apostó por hacer todo lo posible por la salvación: "Creo que lo podemos lograr y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo". Además, empezó mostrándose convencido el primero: "Si yo no estoy convencido de que nos vamos a salvar, difícilmente podría transmitírselo a los jugadores". Por último, dejó clara que la idea es ir a por los 50 puntos: "El objetivo es sumar lo necesario para llegar a los 50 puntos y salvarnos, lo demás no importa".