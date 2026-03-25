Seoane, jugador del Huesca, admite el palo ante el Almería y apunta al Granada: "Es el momento"
El centrocampista del cuadro de José Luis Oltra compareció este miércoles en rueda de prensa para dejar claro que no lo están pasando bien por la situación del equipo. "Estamos sufriendo porque no queremos que los resultados sean como se están dando"
El Huesca dio hace ya algunos días un giro de timón con la salida de Jon Pérez Bolo y la llegada de José Luis Oltra en el que suponía el tercer entrenador que aterrizaba en la disciplina del Alcoraz en la presente temporada. José Luis Oltra se estrenó el pasado viernes ante el Almería pero el cuadro de Rubi no falló en su visita al Alcoraz y dejó en nada eso de 'entrenador nuevo, victoria segura'. Después de esa derrota, el Huesca visitará este fin de semana al Granada en busca de tres puntos que son fundamentales para las aspiraciones de permanencia de los azulgranas.
Este miércoles, Seoane, una de las voces autorizadas dentro del vestuario del Huesca, admitió el palo que se llevaron tras perder ante el Almería: "Fue una derrota dura porque queríamos empezar con el nuevo entrenador con una victoria, creíamos que era algo muy importante y más en nuestra casa. No pudo ser así, pero hemos visto los errores que cometimos en el partido y esperemos mejorarlo para dar el paso adelante que tenemos que dar".
El Huesca mira al Granada como receta para olvidar la derrota ante el Almería
Además de hablar de la derrota ante el Almería, Seoane dejó clara la importancia del duelo ante el Granada de este próximo sábado y apostó poro dar un paso adelante: "Se plantea con la importancia que tiene este partido. Es el momento de dar un paso adelante, nos estamos jugando mucho y tenemos que ir allí a por los tres puntos".
El jugador del Huesca comentó lo mal que lo están pasando en el vestuario por la situación del equipo: "Estamos sufriendo porque no queremos que los resultados sean como se están dando, pero la vida y el fútbol tienen momentos complicados como el que estamos viviendo ahora. Es en esta situación donde se ve cómo es cada persona y cómo es capaz de salir adelante. Intentamos estar lo más unidos posible, trabajar al máximo e intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertir esta situación".
Mirar el día a día y 'olvidarse' de la clasificación
Seoane trató de dar una receta para evitar la ansiedad por el momento clasificatorio del equipo y esta no fue otra que no mirar la tabla para enfocarse en el día a día: "La gente mira la clasificación, es normal, pero creo que lo mejor en nuestro caso es enfocarnos en el día a día, atender a lo que el entrenador quiere que hagamos y pensar sólo en el partido a partido. No tenemos que pensar en otra cosa que no sea ganar en Granada".
Hizo mención Seoane a la figura de Oltra como punto de inflexión: "Como dije cuando vine, el objetivo era muy claro. Es una situación complicada, se han encadenado partidos en los que por una cosa o por otra los resultados han sido negativos y eso hace que te metas en una dinámica muy negativa. Esperemos que ahora con un cambio de chip y este nuevo entrenador podamos revertir la situación. Estoy seguro de que va a ser así".
Además comentó que con Oltra están trabajando en los errores del último partido para tratar de subsanarlos ante el Granada: "Creo que es algo muy necesario para nosotros en este momento. Hay que ser conscientes de la realidad que tenemos a día de hoy. Junto a él hemos corregido y visto lo que fallamos en el último partido y ojalá podamos darle la vuelta este sábado en Granada".
Por último, Seoane mandó un mensaje para tratar de dar el máximo como forma de agradecimiento al apoyo que reciben de la afición del Alcoraz: "Tenemos que dar el máximo por esa gente, porque en muchos momentos no les hemos respaldado con un buen rendimiento. Es por ellos, por nosotros y por todos los que forman parte del club por lo que tenemos que dar el máximo en cada acción".