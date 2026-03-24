Sanz de Arce, nuevo director deportivo del Huesca sobre la situación: "Es delicada, pero no es límite"

El nuevo encargado de la parcela deportiva en el cuadro azulgrana fue presentado este martes y apostó por "empezar a ganar" y "no mirar a los demás"

El Huesca, haga lo que haga la próxima jornada en su visita al Granada, terminará la fecha 32 en puestos de descenso a Primera RFEF. El conjunto del Alcoraz suma 31 puntos y tiene la Real Valladolid a cinco. El cuadro azulgrana está en un momento de máxima tensión por mantener la categoría tal y como quisieron reflejar en el comunicado de este pasado lunes en el que mostraban su descontento con la intervención del VAR en su último partido ante el Almería. Más allá de esto, el Huesca se ha vestido hoy de gala para la presentación de su nuevo director deportivo: Sanz de Arce.

Sanz de Arce toma el mando de la dirección deportiva del Huesca

Sanz de Arce llega a un Huesca en una complicada situación pero a pesar de ello se mostró optimista con el futuro del equipo. Sanz de Arce recordó que la permanencia del Huesca depende de los propios oscenses: "Es compleja, es delicada, pero no es límite. Depende de nosotros".

Además, dejó una receta clara y complicada al mismo tiempo: "Tenemos que empezar a ganar nosotros y no mirar a los demás". Sobre el vestuario que se ha encontrado en su llegada al Huesca, comentó Sanz de Arce la ilusión de los jugadores: "He visto compromiso, ganas e ilusión por darle la vuelta a la situación".

La llegada de Sanz de Arce al Huesca

El nuevo director deportivo del Huesca comentó la ilusión con la que llega al Alcoraz: "Vengo con ilusión y con la confianza de toda la gente que está en el club. Ahora lo que hay que hacer es trabajar y devolver esa confianza". Además, De Arce comentó que la idea es crear un proyecto a medio plazo: "Cuando hablé con la propiedad sentí desde el primer momento la confianza para poder generar un proyecto a medio plazo".

Yendo más allá, el director deportivo explicó que la idea es darle un enfoque integral al fútbol del club: "Queremos hacer un proyecto a medio-largo plazo. Por eso hablamos de dos años más dos, un ciclo donde queremos dar un enfoque integral al fútbol del club".

El trabajo del director deportivo va más allá de los fichajes

Sobre su trabajo, Sanz de Arce explicó que no solo está enfocado en fichajes sino en el día a día con los jugadores: "Un director deportivo no sólo ficha, también tiene que gestionar el día a día y sacar el mejor rendimiento de los jugadores que tenemos".

Además, apostó por sacarle el mejor rendimiento posible a los jugadores: "Mi misión es sacar el mejor rendimiento de los jugadores y ayudar al club en todo lo que pueda". Por último, apostó por trabajar con la cantera y potenciar el talento: "Es importante trabajar bien la formación y potenciar el talento que tenemos dentro del club".