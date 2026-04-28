Javier Tebas, tajante con Esteban Andrada: "La sanción debería ser de varios meses"

El presidente de LaLiga califica de “barbaridad” la agresión del portero del Zaragoza a Jorge Pulido, jugador de la SD Huesca, y pide un castigo ejemplar en LaLiga Hypermotion

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue uno de los protagonistas en la presentación de la Red de Ciudades en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias. Sin embargo, sus declaraciones sobre el caso de Esteban Andrada centraron gran parte de la atención mediática.

Tebas calificó la agresión del portero del Real Zaragoza como “una auténtica barbaridad” y consideró que la sanción debería ir más allá de lo que contempla el reglamento actual, tras el incidente con Jorge Pulido en el duelo frente a la SD Huesca.

Un castigo que podría marcar un precedente

El máximo dirigente de LaLiga no dudó en posicionarse con firmeza ante lo ocurrido en El Alcoraz. “La sanción debería ser lo máximo posible”, afirmó, dejando claro que considera insuficiente el marco disciplinario actual.

Según explicó, el reglamento contempla sanciones de hasta 12 partidos en este tipo de acciones, aunque el presidente entiende que, por la gravedad de los hechos, el castigo debería ser mucho más severo. El caso ha reabierto el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones en el fútbol profesional y la necesidad de endurecer las medidas ante conductas violentas.

La agresión que sacudió la jornada

El incidente protagonizado por Andrada se produjo tras su expulsión durante el encuentro entre Zaragoza y Huesca. El guardameta, visiblemente alterado, reaccionó con un puñetazo sobre Pulido tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

El árbitro reflejó en el acta que la acción provocó un hematoma en el pómulo del jugador oscense, un detalle clave que puede agravar la sanción. El Código Disciplinario de la RFEF establece castigos de entre seis y quince partidos en casos donde exista lesión, lo que podría elevar significativamente la penalización final.

Andrada pide disculpas tras el incidente

Tras lo sucedido, Esteban Andrada se pronunció públicamente mostrando arrepentimiento por su comportamiento. El portero reconoció que perdió el control en un momento de tensión.

“Estoy muy arrepentido. No es una buena imagen para el club ni para un profesional como yo”, afirmó en un mensaje difundido por el Zaragoza. El guardameta también pidió disculpas a Jorge Pulido, reconociendo que su reacción fue fruto de una desconexión y asegurando que no volverá a repetirse.

El Zaragoza condena lo ocurrido

El Real Zaragoza reaccionó con rapidez mediante un comunicado oficial en el que condenó los hechos y anunció que analizará lo sucedido.

El club subrayó la responsabilidad de sus jugadores como referentes sociales, especialmente para los más jóvenes, y calificó las imágenes como “lamentables”. Asimismo, dejó abierta la puerta a tomar medidas disciplinarias internas, en línea con la gravedad del incidente.

LaLiga refuerza su mensaje contra la violencia

Las declaraciones de Tebas se enmarcan en un contexto más amplio, vinculado a la presentación de la Red de Ciudades de LaLiga, una iniciativa centrada en la lucha contra los delitos de odio.

El presidente insistió en la necesidad de erradicar cualquier tipo de conducta violenta o discriminatoria dentro del deporte. En este sentido, el caso Andrada se convierte en un ejemplo que refuerza el discurso de tolerancia cero hacia comportamientos que dañan la imagen del fútbol.

Un debate abierto sobre sanciones y responsabilidad

El incidente ha generado un intenso debate sobre la severidad de las sanciones y el papel ejemplarizante de las mismas.

Mientras el reglamento establece límites claros, voces como la de Tebas reclaman una revisión que permita castigar con mayor dureza este tipo de acciones.

En un contexto donde el fútbol busca reforzar su impacto social positivo, situaciones como esta evidencian la necesidad de seguir avanzando en la regulación y en la concienciación.