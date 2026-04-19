Gana fuerza el ingreso inesperado para el Betis por Rober González por su nivel en el Zaragoza

El canterano verdiblanco aviva las posibilidades del Betis de hacer caja en verano merced al alto porcentaje que se reservó de sus derechos tras lucirse nuevamente con el Zaragoza y revalorizarse considerablemente

El Betis podría obtener un ingreso extra en el próximo verano con el que ya prácticamente no se contaba debido al bache por el que atravesó Rober González y que, por momentos, alejó considerablemente la posibilidad de rentabilizar el porcentaje que se reservó en su traspaso al NEC Nimega hace dos veranos.

En este sentido, el Betis, tras el excelente rendimiento del extremeño en su cesión en el conjunto neerlandés, se guardó en el acuerdo de su pase definitivo un 40% de una futura venta, razón de más por la que en Heliópolis se mantienen pendientes de sus evoluciones ahora que ha recuperado su mejor versión durante su préstamo en el Real Zaragoza.

La pérdida de protagonismo del extremo en la Eredivisie y su salida a préstamo en enero de 2025 al Racing de Santander que no resultó demasiado fructífera provocaron que el Betis no rascara nada en la última ventana estival, pero ahora ha ganado fuerza que sí pueda conseguir rédito en el próximo mercado por medio de dos posibles vías.

Rober vuelve a brillar y el Betis se frota las manos

Y es que Rober llegó a La Romareda invierno como cedido tras apenas disfrutar de posibilidades en el NEC, y lo cierto es que ha revolucionado el ataque maño y está dejando excelentes sensaciones, hasta el punto de que el Zaragoza pretende hacerse con sus servicios a título definitivo con el consecuente beneficio para el Betis.

No en vano, Rober volvió a ser fundamental este sábado en el punto cosechado por los blanquillos contra el Ceuta en casa, al neutralizar en la segunda parte el primer tanto caballa con su gol, que abrió el camino de una remontada frustrada en la recta final con el tanto del empate norteafricano. El de Mérida, pieza clave con David Navarro y el destituido Rubén Selles, ya suma dos goles y una asistencia en un total de 978 minutos repartidos en 12 partidos, siendo titular siempre que ha estado disponible.

El Zaragoza está muy satisfecho y quiere retenerlo si se dan dos circunstancias

En La Romareda, como ha podido saber ESTADIO, están muy satisfechos con Rober, aunque su continuidad dependerá de dos factores, el primero y primordial es mantenerse en Segunda, pues ahora mismo, pese al repunte en marzo con el extremeño a la cabeza, está a cuatro puntos de la salvación. Si lo consigue y evita desastre, el siguiente paso es negociar con el NEC el traspaso, porque en Nimega no se plantea ya una nueva cesión.

No obstante, el Zaragoza no es la única vía por la que el Betis puede engrosar sus arcas con un pellizco, porque el futbolista se ha revalorizado y no le faltarán pretendientes dispuestos a asumir un traspaso factible, pues no alcanzará cifras muy altas al acabar contrato en 2027 y tener un valor de mercado, según Transfermarkt asciende a 700.000 euros.

Cabe apuntar que el Betis también dispone de una opción de recompra de 1,8 millones de euros, si bien esta posibilidad no entra en los planes verdiblancos más allá del repunte del emeritense, que nunca ha escondido su deseo de volver, pero que entiende que hoy por hoy no es una realidad al alcance.