La desoladora imagen de Sergio Canales: al borde de la lágrima en su despedida anticipada de México y más cerca de volver a casa

La quinta derrota en ocho partidos como local deja a los Rayados de Monterrey fuera de la lucha por el Clausura 2026 y reduce a dos partidos (sólo uno de ellos en casa) lo que le queda al cántabro para marcharse del país azteca. En el Racing, líder destacado de Segunda, le esperan para abanderar un proyecto de Primera y en el Betis ya le quedó claro que sigue siendo un ídolo

El que inventó aquello de 'Una imagen vale más que mil palabras' se refería a estampas como la que dejó el pasado sábado Sergio Canales, totalmente desolado y con la lluvia como perfecto atrezo para potenciar la dramatización del guion. El ex del Real Betis se llevó las manos para tapar su rostro y se marchó muy cabizbajo después de la enésima derrota encajada por Rayados de Monterrey, que les deja matemáticamente sin opciones de clasificarse para jugar el 'play off' por el título liguero y que, de este modo, anticipa la cantada despedida de 'El Mago Cántabro' a México. Su soñada vuelta a casa está más cerca.

Las fotos de Canales que emocionan al fotografiado, al fotógrafo y a todos los que la ven

"Casi lloro tomando estas fotos", asegura Andrea Jiménez, fotógrafa de la agencia Imago que cubrió el encuentro entre CF Pachuca y CF Monterrey de la decimoquinta jornada en el Clausura 2026 de la Liga MX. En su publicación, la reportera gráfica comparte cuatro instantáneas que muestran de manera muy explícita el mal momento que sufrió Canales después de perder por 1-3 ante los Tuzos y quedarse ya sin opciones a pelear por nada más en las dos citas que le quedan a la campaña; que a su vez serán los dos últimos encuentros del ex del Betis con la camiseta de Rayados.

Monterrey ocupa la decimocuarta posición en la clasificación del Clausura 2026, con sólo 15 puntos en estas 15 jornadas, después de encajar su quinta derrota en las ocho jornadas en su estadio. El exsevillista Lucas Ocampos abrió el marcador al transformar un penalti en el 21', pero Kenedy, Alan Bautista y Enner Valencia remontaron para los Tuzos. En la madrugada del próximo miércoles (hora española), los Rayados reciben al Puebla en el que será el último partido de Sergio Canales en el Estadio BBVA de Guadalupe; ya que para la última cita de la liga visita al colista Santos Laguna en la noche del lunes 27 de abril.

Así está el Clausura 2026 en la Liga MX a falta de dos jornadas

En el resto de la jornada 15 (a faltasólo del Santos Laguna - Atlas), destaca la escalada del Club América, que venció al vigente campeón Toluca (2-1) y subió al sexto lugar con 22 puntos, cinco menos que su rival, quinto. León FC es séptimo con los mismos 22 puntos tras imponerse al Juárez FC (3-1) y Tigres queda octavo con 21, tras la igualada con el Necaxa (1-1).

Por arriba, las Chivas de Guadalajara de Gaby Milito golearon al Puebla (5-0) para confirmarse como líderes del torneo gracias a sus 34 puntos, tres encima del Pachuca. Terceros con 30 están los PUMAS UNAM, que derrotaron al San Luis (0-2), y cuartos con 29 les sigue Cruz Azul, que baja dos peldaños tras empatar con Tijuana (1-1).

La soñada vuelta a casa de Sergio Canales: ídolo en el Betis, hijo pródigo en un Racing de Primera

Canales (35 años) llegó al club azteca en el verano de 2023 previo pago de 10 millones de euros más variables y ha sido un auténtico líder en Rayados, que es el club que más goles le ha visto celebrar en toda su carrera: 46 dianas y 22 asistencias en 117 partidos; por delante del 39+30 en sus 207 choques con el Real Betis; los 13+22 en 161 duelos con la Real Sociedad; el 5+7 en 58 con el Valencia CF; por supuesto el 0+1 en sólo 15 con el Real Madrid; y también el 7+6 aportado en las 39 veces que vistió la camiseta del Real Racing Club de Santander.

Precisamente, en los últimos tiempos ha venido haciendo ojitos a una vuelta al equipo de su ciudad natal, que además ocupa puesto de ascenso directo a LaLiga EA Sports con siete puntos de ventaja sobre segundo y tercero. Sería el regreso soñado para el '10', quien en diciembre estuvo de visita en el Estadio de La Cartuja -el escenario en el que levantó el título de Copa del Rey en 2022-.

No pudo evitar las lágrimas ante las apabullantes muestras de cariño que recibió por parte de la hinchada verdiblanca, demostrándole que será siempre una de las leyendas del club de las Trece Barras. Por el mismo motivo, también se ha especulado con un regreso al Betis, pero esa feliz etapa ya cerró su círculo y reabrirla siempre sería arriesgado.