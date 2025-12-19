Sergio Canales por fin vuelve a casa: "No estaba preparado"

Casi dos años y medio después de marcharse de manera abrupta e inesperada, el santanderino da un paso atrás para, de alguna forma, restañar heridas y reconstruir lazos con su pasado más reciente

Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 con el Monterrey y, aunque ya en el Real Betis demostró que se mueve por el corazón y una vinculación rubricada no siempre es sinónimo de inamovible, debe volver a principios de 2026 a México para iniciar con los Rayados el Torneo Clausura. Será en la madrugada española del 11 de enero ante el Toluca, vigente campeón de la Liga MX y verdugo en semifinales del Apertura de la entidad de Nuevo León, venciendo en la final por penaltis al Tigres de Diego Lainez, eterno rival de los albiazules. La primera mitad de su tercer ejercicio en tierras norteamericanas no ha estado nada mal para Sergio Canales, que ha marcado diez goles y brindado tres asistencias en 18 partidos oficiales (para un total de 1.563 minutos), por los 11+4 en 33 de la 23/24 al completo (2.357') y los estelares 20+13 en 48 (4.004') de la 24/25, superando ya en la mitad de encuentros sus números en verdiblanco (39+30 en 207).

El cántabro, fichaje soñado del Racing de Santander para el próximo curso, mejor si es para coronar su ascenso a la elite del fútbol español, había concedido varias entrevistas desde su nuevo destino para arrojar algo de luz a su inesperada salida de Heliópolis, de la que se han escrito ríos de tinta y alimentado un sinfín de rumores. Y es que, apenas 18 meses después de renovar casi 'sine die', además de aceptar una cláusula de rescisión simbólica de 1.000 millones de euros, forzaba su adiós, reconociendo 'a posteriori' que había perdido la ilusión y sentía que su ciclo había terminado abruptamente. Casi dos años y medio después, el '10' se ha dejado ver por la Ciudad Deportiva Luis del Sol para saludar a algunos de los ex compañeros en el cuadro bético (Aitor Ruibal, Marc Bartra, Héctor Bellerín, Pau López, Junior Firpo, Giovani Lo Celso y el ahora consejero Joaquín Sánchez, más otros empleados y directivos).

Canales, invitado al Betis-Getafe, "un bético más en México"

"Estoy muy ilusionado; es la primera vez que vuelvo desde que me fui. Yo creo que no estaba preparado para volver, así que por eso he tardado tanto, pero tenía muchas ganas y la verdad es que muy emocionante volver", afirmaba Sergio Canales este viernes a los medios del Real Betis, donde bromeaba con los pocos reencuentros: "No hay muchos de cuando yo estaba, pero guardo muy buen recuerdo. Hice muy buenas amistades también con toda la gente que tira de esto hacia adelante, que está en el entorno, así que muy agradecido por todo el cariño". Invitado por su ex equipo al duelo de este domingo 21 de diciembre a las 21:00 horas contra el Getafe CF en La Cartuja, cuando saltará al césped en los prolegómenos para recibir el cariño de la grada, el santanderino confiesa que les sigue en la distancia: "La verdad que lo veo siempre; soy un bético más en México. Estoy muy ilusionado con la temporada, con la plantilla que hay, con cómo se está desarrollando todo, que seguro que va a ir a más. Con mucha esperanza este año de hacer las cosas muy bien".