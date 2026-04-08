Rober González expresa su deseo y el Betis permanece muy atento para hacer caja

El extremo emeritense valora la posibilidad de continuar en el Real Zaragoza en caso de lograr la salvación. Para ello, habría que llegar a un acuerdo de traspaso con el NEC Nimega y en La Cartuja están atentes para poner la mano y llevarse su parte

El Real Betis no pierde de vista a aquellos jugadores que tiene cedidos en otros clubes, como tampoco quita ojo a otros que ya pertenecen a otros clubes pero sobre los que sigue manteniendo, no obstante, ciertos derechos. Así, uno de los focos de atención se encuentra en el Real Zaragoza, donde militan Paul Akouokou, cedido por el Olympique de Lyon y del que los verdiblancos conservan un 20% de la plusvalía de una futura venta; Mawuli Mensah, traspasado en enero a coste cero cambio de tener el 10% de su pase, y Rober González, que también arribó en el mercado invernal a préstamo por el NEC Nimega.

De todos ellos, quien más llama la atención es el extremo emeritense, que a sus 25 años ha encontrado en la capital mañana el escenario ideal para renacer. Desde su llegada, de hecho, se ha convertido en una pieza fundamental en el once, primero con Rubén Sellés y ahora con David Navarro. Son once los encuentros consecutivos que suma como titular, en los que ha firmado un gol y una asistencia. En total, 891 minutos en los que ha demostrado ser un jugador diferencial, siendo uno de los protagonistas de la remontada aragonesa, cortada de forma abrupta la pasada semana frente al Mirandés.

El primer requisito: la permanencia en Segunda división

Por ello, según informa El Periódico de Aragón, Rober González valora la opción de seguir en el Zaragoza en caso de que el equipo logre la permanencia. Ese es el principal requisito y para ello debe recortar los cuatro puntos que le separan de la salvación a falta de ocho jornadas para el final. Aunque no es la única condición que debe darse para que el extremeño continúe la próxima campaña en elIbercaja Estadio.

De momento, el club maño no ha abordado este cuestión, hasta no conocer el desenlace de la temporada. Pero sus dirigentes ya saben que el ex bético esta muy a gusto tanto en el club como en la ciudad, por lo que hará todo lo que esté en su mano para continuar. Para ello, sin embargo, habrá que llegará a un acuerdo con el NEC Nimega que pasaría irremediablemente por un traspaso, pues la opción de una nueva cesión queda descartada al restarle solo un año de contrato.

El Betis mantiene el 40% del pase y una opción de compra

De todo ello está muy pendiente el Real Betis, que conserva el 40% del pase del futbolista y se llevaría por tanto un pellizco del fichaje que se está ganando Rober con su rendimiento. Pero, además, el citado medio indica que el club verdiblanco posee una opción de recompra de 1,8 millones de euros, superior a los 1,2 que pagó en su día el conjunto neerlandés. Una carta reservada para mantener el control sobre el ex canterano que salvo sorpresa mayúscula no se ejecutará, pues ni tiene cabida en el proyecto bético ni sería fácil obtener una ganancia mayor con una segunda venta a un tercero.

Lo que le cuesta Rober González al Zaragoza

Sea como fuere, lo que desea el extremo es una estabilidad, pues desde que debutó como profesional con la elástica de las trece barras ha ido pasando de un equipo a otro con suerte desigual. El Real Betis lo cedió por veces a la UD Las Palmas y otra al Deportivo Alavés, brillando en su primera campaña en Países Bajos, también a préstamo, con 10 goles y 6 asistencias. El pasado curso, sin embargo, salió cedido en enero al Racing de Santander y ahora disfruta del protagonismo deseado en un Zaragoza que se ha hecho cargo de 180.000 euros de su ficha, que ronda los 400.000, más unos pequeños bonus por partidos jugados.