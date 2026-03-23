El Huesca explota y habla de "evidente alteración de la competición" tras la polémica ante el Almería

El conjunto oscense emitió este lunes un comunicado en el que apunta a "una dificultad extrema" para competir en Segunda ante los "errores arbitrales"

Piña de los jugadores del Huesca antes del comienzo de la segunda mitad ante el Almería@SDHuesca

Huesca y Almería abrieron el pasado viernes la jornada 31 de LaLiga Hypermotion en un partido que terminó con triunfo indálico por 1-3. Además, el encuentro tuvo un penalti a favor del Almería y una expulsión en el cuadro de Rubi. Por lo tanto y como suele ser habitual, los árbitros tuvieron mucho trabajo un fin de semana más en Segunda división.

Cuando hay un penalti, este por lo general se suele revisar tal y como pasó con el que transformó Sergio Arribas en el minuto 33. Por lo general a los pocos días, desde la RFEF se publican los audios de las revisiones y estas no han gustado nada en el Huesca que este mismo lunes ha publicado un extenso comunicado para mostrar su descontento con el colectivo arbitral.

El Huesca protesta tras la polémica ante el Almería

El Huesca emitió un comunicado en el que recoge varios puntos de queja sobre los audios del VAR. En primer lugar habla de inexistencia de error claro y manifiesto y tira de cierta ironía para apuntar que "una acción calificada bajo estos términos (error claro, obvio y manifiesto) requiriera más de seis minutos de deliberación y múltiples repeticiones para ser juzgada".

Denuncia el Huesca que hubo una vulneración de la autonomía arbitral ya que tras la publicación de las imágenes y de los audios del VAR se revela "una insistencia y una valoración subjetiva continua" que terminó "condicionando la decisión final". Por último el Huesca apunta a un uso del VAR "alejado de su propósito original y falto de unidad de criterio" provocando que se altere por completo "el desarrollo de la competición".

Comunicado completo del Huesca tras el partido ante el Almería

El Huesca lanzó este lunes el siguiente comunicado como señal de protesta por las intervenciones del VAR el pasado viernes ante el Almería: "Tras conocerse el audio de la revisión de la jugada que derivó en el penalti señalado a Iñigo Piña sobre Miguel de la Fuente en el encuentro del pasado viernes entre nuestro equipo y la UD Almería, la SD Huesca desea manifestar lo siguiente:

Inexistencia de error claro y manifiesto: Según el protocolo VAR, una decisión inicial solo debe modificarse si existe un error "claro, obvio y manifiesto". Resulta paradójico que una acción calificada bajo estos términos requiriera más de seis minutos de deliberación y múltiples repeticiones para ser juzgada. La demora extrema es, en sí misma, la prueba de que no existía una evidencia incuestionable para corregir la decisión de campo.

Vulneración de la autonomía arbitral: La normativa de la RFEF estipula que el VAR debe limitarse a recomendar una revisión. Sin embargo, las imágenes y audios publicados revelan una insistencia y una valoración subjetiva continua por parte de la sala VOR, condicionando la decisión final de la árbitra en lugar de limitarse a ofrecer ángulos objetivos.

Alteración de la integridad competitiva: La SD Huesca considera que el uso del VAR bajo estas condiciones, alejado de su propósito original y falto de unidad de criterio, altera por completo el desarrollo de la competición. Decisiones tan determinantes y cuestionables no solo condicionan un partido, sino que desvirtúan el equilibrio y la justicia de la categoría. La SD Huesca expresa su profundo malestar y preocupación ante la evidente falta de unidad de criterio. Decisiones tan determinantes para el devenir de un encuentro no pueden quedar sujetas a interpretaciones forzadas que se alejan del espíritu del reglamento y del propio protocolo.

Nuestra entidad es el motor de ilusión de toda una ciudad y una provincia, y un activo estratégico para el Alto Aragón en el fútbol profesional. Competir en la élite ya supone un reto mayúsculo para una estructura como la nuestra; encontrarnos con este tipo de errores arbitrales añade una dificultad externa que pone en riesgo el esfuerzo de nuestros profesionales y el sentimiento de nuestra afición. Exigimos respeto, rigor y la aplicación de un criterio arbitral que no penalice injustamente el futuro de nuestra institución".