El Almería cumple, le mete presión al Deportivo de La Coruña y se encomienda al Real Zaragoza

El cuadro de Rubi se impuso por 1-3 al Huesca del recién estrenado José Luis Oltra. Con este triunfo los indálicos ocupan provisionalmente puestos de ascenso directo a falta del resultado de gallegos y maños

El Almería de Rubi tenía este pasado viernes la oportunidad de ocupar puestos de ascenso directo por tercera vez en lo que va de temporada. El Almería visitaba a un Huesca que se estrenaba en El Alcoraz con José Luis Oltra tras el reciente despido de Jon Pérez Bolo.

Oltra se reencontraba con uno de los numerosos equipos que ha dirigido en Segunda y no pudo estrenarse con victoria tras el triunfo de los indálicos por 1-3 gracias a los goles de Leo Baptistao, Sergio Arribas y Lopy cuando los indálicos ya se habían quedado con 10 por la expulsión de Baptistao y los azulgranas habían recortado distancia. Con este triunfo, el Almería de Rubi dormía en la segunda posición con 55 puntos y a cuatro del líder, el Racing de Santander que este mismo sábado recibirá en El Sardinero al Albacete.

El Almería miraa Deportivo de La Coruña y Real Zaragoza este sábado

El Almería con el importante triunfo ante el Huesca ocupa puestos de ascenso directo por tercera vez en la temporada tal y como hizo en la jornada 12, donde se colocó segundo detrás del Racing de Santander y en la 29, donde ocurrió exactamente igual.

Pero esta posición de privilegio que si la ocupasen los indálicos al final de las 42 jornadas les ahorraría disputar un play off que el año pasado les apeó a las primeras de cambio, no está asegurada al final de esta jornada 31 ya que los de Rubi tendrán que estar muy pendiente de lo que suceda a partir de las 21:00 horas en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Real Zaragoza.

El Almería espera el 'favor' de un Real Zaragoza en una dinámica positiva gracias a los dos triunfos consecutivos que han tenido desde que llegó David Navarro y delante tendrán a un Deportivo de La Coruña que en sus últimos cinco partidos como local solo ha podido sumar dos triunfos y el último de sus encuentros ante su afición se saldó con derrota ante el Granada.

Rubi no mira al Deportivo de La Coruña y recuerda la derrota ante el Real Zaragoza

Curiosamente el Almería vio como la pasada semana era víctima del 'nuevo' Real Zaragoza de David Navarro. Los indálicos perdían por 2-0 en el Ibercaja Estadio. Este partido fue comentado por el propio Rubi tras vencer al Huesca ya que los andaluces querían quitarse el mal sabor de boca del mismo: "Lo importante era sacar este partido para quitarnos el mal cuerpo que teníamos tras la derrota en Zaragoza".

Pero Rubi no quiso pensar en un segundo puesto ya que dependerá de lo que haga el Deportivo de La Coruña y prefiere centrarse en ir sacando los partidos: "El segundo puesto se verá si el Deportivo gana su partido o no. Nosotros no podemos pensar en ese tema y hay que centrarse en ir sacando nuestros partidos".

Por último Rubi, que fue el entrenador del primer ascenso a Primera del Huesca, quiso mandarle un mensaje a la afición del Alcoraz y a los jugadores de José Luis Oltra: "Les digo que no pueden dejar de reblar. El fútbol da muchas vueltas. Con una victoria lo empiezas a ver de otra manera. Van a pasar muchas cosas en estos últimos once partidos, tanto por arriba como por abajo. Hay buenos jugadores y no hay que dar nada por perdido. Mi corazón está para que se salve al 100%. Les deseamos la mejor de las suertes".