Jornada 31 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 31 de LaLiga Hypermotion arrancará este viernes a partir de las 20:30 con el duelo entre Huesca y Almería. Se cerrará el lunes 23 a la misma hora con el choque entre Castellón y Cultural Leonesa

LaLiga Hypermotion continúa y en las próximas semanas vivirá incluso una jornada intersemanal. Este viernes dará comienzo la jornada 31 de LaLiga Hypermotion en una jornada en la que nuevamente el Racing de Santander tendrá garantizado su liderato por la ventaja de siete puntos que tiene ante Deportivo de La Coruña y Almería. Precisamente el cuadro de Rubi será el que abra la jornada 31 de LaLiga Hypermotion el viernes a partir de las 20:30 visitando en el Alcoraz a un Huesca que cuenta ya con Fran Escribá como nuevo entrenador.

Horario y dónde ver en tv la jornada 31 de LaLiga Hypermotion

El sábado 21 de marzo habrá un total de cinco encuentros de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion. Leganés y Ceuta abrirán los encuentros a partir de las 14 horas con pepineros y caballas tratando de romper una racha de dos derrotas consecutivas. A las 16:15 se disputarán dos encuentros. El Andorra de Carles Manso recibirá al Eibar de Beñat San José en Encamp.

El líder, el Racing de Santander, recibirá al Albacete en busca de su quinta victoria consecutiva. A las 18:30, un renovado Cádiz con la llegada de Sergio González, recibirá al Málaga de Funes en el Nuevo Mirandilla en un apasionante derbi andaluz. Cerrarán los partidos del sábado Deportivo de La Coruña y Real Zaragoza a partir de las 21:00 horas en un choque con sabor a fútbol de Primera de antaño.

Partidos del domingo en LaLiga Hypermotion

El domingo habrá cuatro partidos en LaLiga Hypermotion. El primero de la jornada 31 será el que mida a un inspirado Burgos a un Córdoba inmerso en una racha negativa de resultados. Dará comiendo a las 14:00 horas. A las 16:15 habrá dos duelos en los que Mirandés y Real Valladolid por un lado y Real Sociedad B y Granada medirán sus fuerzas con objetivos similares a excepción del filial realista que vive tranquilo en la zona media de la tabla.

El domingo los encuentros de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion tendrán su último duelo a partir de las 18:30 con Las Palmas y Sporting de Gijón como protagonistas. El lunes a las 20:30, Castellón y Cultural Leonesa echarán cierre a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion. Todos los encuentros de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion podrán seguirlos en TV a través del canal LaLiga TV Hypermotion. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más destacadas de la jornada así como los resúmenes diarios con las variaciones clasificatorias que se puedan producir.

Jornada 31 de LaLiga Hypermotion