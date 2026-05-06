Marcos Luna se enciende en el Almería: dos grandes partidos de titular y un mensaje claro para Rubi

El lateral aragonés ha entrado en el once en las dos últimas jornadas firmando un gran rendimiento. Ante el Mirandés fue uno de los protagonistas del gol de los andaluces, dando una asistencia a Leo Baptistao

El Almería viene de conseguir su tercera victoria consecutiva. Entre otros nombres que destacaron en el conjunto de Rubi, hay uno que sobresale por encima del resto: Marcos Luna. El lateral de 23 años fue titular y a los treinta y cinco segundos del pitido inicial dio la asistencia a Leo Baptistao, que supuso el primero contra el Mirandés.

Con este pase de gol, Marcos Luna suma dos asistencias en los 28 partidos que ha jugado con el Almería esta temporada en LaLiga Hypermotion, que es la primera con el equipo de Rubi tras dejar el Real Zaragoza el verano pasado. En este sentido, el lateral está derribando la puerta con actuaciones que confirman las buenas sensaciones con su fichaje.

Marcos Luna se agiganta: el lateral del Almería ya juega como un veterano

Marcos Luna acabó el encuentro contra el Mirándes siendo el tercer jugador del Almería, con un total de 76 toques, solamente por detrás de Rodrigo Ely, que hizo 82 y Federico Bonini, con un total de 89. De esos, el lateral dejó el registro de tres en el área rival, además de firmar el 84% de acierto en pases, con un 37 de 44, así como 12 de 16 de pases en el último tercerio del campo.

Por otro lado, Marcos Luna ganó un total de 11 duelos, sumados a los 7 a ras de suelo. El jugador del Almería sigue mejorando sus datos, siendo hasta ahora el séptimo lateral que más duelos completa por partido, con 8,44, además de registrar el 58,06% de duelos aéreos exitosos.

El jugador del Almería, que sigue acelerando hacia el ascenso, destaca en LaLiga Hypermotion por ser el segundo lateral de la competición que más pases en profundidad realiza por choque, con 0.34, y el quinto en pases progresivos completados y precisos en el último tercio del campo, con 7,36 y 4,67 respectivamente.

Marcos Luna pisa el turbo: el lateral del Almería firma una velocidad de estrella

Por otra parte, Marcos Luna, en el partido contra el Granada del pasado 26 de abril, alcanzó la mayor velocidad punta del choque, un 34,7 km/h. El lateral del Almería ha superado el registró que dejó Luis Suárez la campaña pasada, que lo dejó en 33,67 km/h. Por ello, el futbolista aragonés ha estado muy cerca de superar la marca de otros jugadores como Mbappé, con un 35,24 km/h o Víctor Muño, con un 35,45 km/h.

Marcos Luna ya reconoció el pasado mes de marzo su mejoría en el Almería a nivel personal: "Pues bastante la verdad, vas a un modelo diferente, a un equipo que busca más la posesión de balón, el dominar los partidos, con un entrenador (Rubi) que está muy encima del futbolista, de su mejora individual. La verdad es que he notado ese cambio y esa evolución en mi fútbol".

Tras dos titularidades consecutivas, Marcos Luna apunta a seguir entrando en el once de Rubi las cuatro y últimas próximas jornadas de LaLiga Hypermotion. El lateral podría tener un rol importante de cara a unos encuentros que marcarán el futuro del club en la competición. Por un lado, los andaluces se medirán este sábado al Burgos en El Plantío, ante un equipo que lucha por entrar en los puestos de playoff de ascenso a Primera División.

Además, el Almería recibirá, ante su afición, a Las Palmas, que viene de firmar tres victorias consecutivas y está a tan solo cuatro puntos de los de Rubi en la clasificación de LaLiga Hypermotion.

El siguiente partido será frente al Real Sporting en El Molinón, situado en la duodécima posición de la tabla con 52 puntos, en una plaza más tranquila para afrontar las últimas jornadas. De esta manera, los andaluces pondrán punto y final con el choque contra el Real Valladolid, dónde esperan poder certificar el ascenso a Primera.