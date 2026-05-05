El Almería acelera hacia el ascenso mientras el Mirandés se juega la permanencia en LaLiga Hypermotion

El Almería desató un terremoto en Segunda División con un 4-2 que agitó por completo la lucha por el ascenso y el descenso. Mientras los de Rubi se aferran al sueño de volver a Primera, los de Antxon Muneta siguen en la zona roja y encaran cuatro finales a vida o muerte

El Almería salió victorioso del encuentro contra el Mirandés. Hasta seis goles se vivieron en un choque que puso patas arriba los dos extremos de la clasificación de LaLiga Hypermotion. De esta manera, los de Rubi se colocan en puestos de ascenso directo con 70 puntos, a dos del Racing de Santander, líder de la tabla. Por su parte, los de Antxon Muneta se ponen con 36, a tres de la salvación.

La lucha por el ascenso y el descenso en Segunda División se mantiene a falta de cuatro jornadas del final, con situaciones muy diferentes y equipos que se la jugarán como pueden ser el caso de la Cultural Leonesa o Real Zaragoza, por no bajar a Primera RFEF, u otros que aspiran a subir a Primera como Deportivo o Las Palmas, entre otros.

El Almería arrolla al Mirandés y se mantiene en la cima

El Almería no perdonó la oportunidad de conseguir los tres puntos en la visita del Mirándes al antiguo Juegos del Mediterráneo. Leo Baptistao, con asistencia de Marcos Luna, abrió el marcador en el primer minuto del partido, desatando la euforia en una afición que sueña con el ascenso a Primera División de los suyos. Sin embargo, los de Antxon Muneta reaccionaron rápidamente y en el 3' Fernando Medrano empató el choque de LaLiga Hypermotion.

No obstante, la mala suerte se apoderó del Mirándes, con dos goles en propia, de Juan Gutiérrez y el propio Fernando Medrano, que le daban ventaja al Almería. Por último, Jon Morcillo puso el definitivo 4-2 que le dio la victoria al conjunto de Rubi, que se mantiene en lo más alto de la tabla de Segunda División a falta de cuatro jornadas para el final. Los andaluces, de esta manera, continúan en puestos de ascenso directo a Primera.

El Almería encara el sprint final hacia Primera: Burgos, Las Palmas, Sporting y Valladolid

Tras ello, el Almería, que aprieta la clasificación en Segunda, preparará la visita al Burgos, que viene de empatar contra la Real Sociedad B. Los de Luis Miguel Ramis se han quedado esta jornada fuera de los playoff de ascenso, aunque están a un punto del Málaga, dos del Castellón y tres de Las Palmas. Por otro lado, el conjunto de Rubi recibirá precisamente al equipo canario, uno de los principales perseguidores en la clasificación de LaLiga Hypermotion.

Además, el Almería disputará su último encuentro esta temporada a domicilio en El Molinón contra el Real Sporting, duodécimo clasificado con 52 puntos, en una posición con menos urgencias y necesidades que los anteriores clubes mencionados. Por último, el conjunto de Rubi terminará la temporada en Segunda División recibiendo al Real Valladolid, dónde espera poder certificar el ansiado ascenso a LaLiga EA Sports.

El Mirandés se juega la vida: cuatro finales para escapar del descenso

En la otra cara de la moneda se encuentra el Mirándes que, tras la derrota ante el Almería, sigue en puestos de descenso, con 36 puntos. Los de Antxon Muneta se quedan a tres de la salvación a falta de cuatro jornadas para el final de LaLiga Hypermotion. En este sentido, el equipo de Miranda de Ebro recibirá este domingo al Éibar en Anduva, a un equipo que está a cinco de la zona de playoff de ascenso.

Por otro lado, el Mirándes visitará a la Real Sociedad B, con urgencias de conseguir los tres puntos si no quiere complicarse la permanencia en Segunda División. El último partido en casa de los de Antxon Muneta será ante el Granada y el cierre de esta Liga Hypermotion para los de Miranda de Ebro será en Butarque frente al Leganés, en el último fin de semana de mayo.