Rubi no quiere hablar de ansiedad en el Almería

El técnico catalán recordó el potencial defensivo del Huesca en el que supondrá el estreno de José Luis Oltra al frente del banquillo azulgrana

El Almería tratará de resarcirse del último tropiezo en LaLiga Hypermotion ante el Real Zaragoza con el que perdió por 2-0. Para ello, los de Rubi visitarán a otro de los equipos que están metidos en el lío del descenso en Segunda división como es el Huesca. Los oscenses llegan con José Luis Oltra como nuevo entrenador en sustitución del despedido Jon Pérez Bolo. Oltra entrenó en el pasado al Almería y querrá ante su ex equipo cambiar la dinámica de los azulgranas. Para tratar de evitarlo, Rubi habló este mismo jueves del choque.

La sensación de fracaso con el último resultado del Almería

Rubi recordó que el Almería es un equipo que siempre busca ganar y que tras la derrota ante el Real Zaragoza apareció la sensación de fracaso: "Nosotros nunca estamos contentos con los empates y podemos estar generando esa sensación de fracaso con la igualada". Para tratar de evitar una nueva derrota, Rubi apostó por "generar ocasiones de peligro". Pero el técnico catalán no quiso meter más presión a sus jugadores por hacer goles y recordó que en sus últimos partidos ante el Huesca no fue sencillo perforar la meta rival: "Ha sido un equipo ejemplar en el tema defensivo al que es muy difícil meterle mano. Cada uno tiene unas señas de identidad. No quiero generar la ansiedad de marcar rápido, pero hay que pelear por marcar goles".

Un Almería más espeso ante rivales encerrados

Rubi recordó que el Almería en ciertos partidos en los que el rival se encierra no están tan frescos en ataque: "Queremos tener el balón, pero mirando a portería. Nos gustaría ser muy buenos atacando bloques bajos. Es mucho más difícil, pero tenemos potencial para ello. Es un reto que los jugadores saben. Hemos ganado a equipos como Andorra, Córdoba y Ceuta, aunque últimamente nos está costando más contra rivales que se encierran más". Si el reencuentro de Oltra con el Almería será especial, el de Rubi con el Huesca, equipo con el que consiguió el primer ascenso de los oscenses a Primera, no se quedará atrás: "Es un sitio especial en el que se genera una atmósfera especial", declaró Rubi.

El asalto al ascenso directo del Almería

El técnico del Almería sabe que en caso de ganarle al Huesca dormirá en puestos de ascenso directo a falta de lo que haga el Deportivo de La Coruña. Rubi apostó por usar la experiencia de los indálicos en anteriores asaltos al ascenso directo: "Nos ha costado mucho asaltar el ascenso directo, por lo tanto, esa experiencia nos puede servir para aprovecharla. Queda muchísimo y la clasificación no es definitiva para nadie. Lo más importante es que todos entiendan que pueden ayudar. Si no lo conseguimos, es responsabilidad de todos".

Por último, Rubi apostó por no perder el espíritu goleador: "Estamos teniendo menos sensaciones de peligro, pero estamos generando menos de lo que a mí me gustaría. Hay muchas cosas que se pueden ir ajustando mejor, pero no podemos perder el espíritu goleador".