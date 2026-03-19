Arribas tranquiliza al Almería con una futura venta: "El Madrid no tiene nada que ver en mi salida"

El mediapunta de la UD Almería, Sergio Arribas, habla en una entrevista sobre su actualidad en el conjunto rojiblanco. El que fuera canterano del Real Madrid aclara su futuro, donde deja fuera al conjunto blanco, el crecimiento que ha vivido en Segunda división y la figura de Cristiano Ronaldo como nuevo accionista del club almeriense

Sergio Arribas atraviesa el mejor momento de su carrera desde que abandonó el Real Madrid. El mediapunta se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas en Almería y ha dado un paso adelante tanto en cifras como en liderazgo, en una temporada en la que el conjunto andaluz pelea por regresar a Primera división.

En una entrevista concedida a Marca, el futbolista ha repasado su evolución y ha dejado varios titulares de peso, especialmente en lo referente a su vínculo con el Real Madrid, que aún conserva parte de sus derechos.

El mensaje más contundente de Arribas llegó al ser preguntado por el papel del Real Madrid en una hipotética salida. El jugador quiso zanjar cualquier duda sobre quién tiene la última palabra en su futuro.

“Yo tengo entendido eso. Ellos tienen el 50% de mi próxima venta, pero tengo entendido que, al final, el que elige dónde salir, si me llega una oferta y la aceptan, es el Almería y el Madrid no tiene nada que ver, que yo sepa”, explicó con claridad.

Estas declaraciones reflejan un cambio importante en la percepción de su situación contractual. Aunque el club blanco mantiene derechos económicos sobre el futbolista, la decisión deportiva dependería exclusivamente del Almería y del propio jugador.

Un crecimiento que confirma su explosión

Arribas también analizó su progresión desde su llegada al conjunto almeriense. El mediapunta reconoció que necesitaba dar ese salto para consolidarse en el fútbol profesional.

“Son tres años aquí de madurar en el fútbol profesional que era lo que yo estaba buscando. Buscar minutos en Primera y también en Segunda, que es donde he seguido creciendo”, señaló, poniendo en valor la continuidad que ha encontrado.

Sus cifras actuales respaldan ese crecimiento. Con 17 goles en 30 partidos, el ex del Castilla se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes de la categoría, consolidándose como líder ofensivo del equipo.

Ambición intacta: el objetivo es el ascenso

Más allá de su futuro, Arribas tiene claro cuál es su prioridad inmediata. El mediapunta no quiere distracciones y centra todo su discurso en el objetivo colectivo del equipo.

“Yo ya le dije a mi agente que quiero estar concentrado aquí al 100% y que si hay ofertas, pues que me las digan en verano”, explicó, dejando claro que no quiere pensar en el mercado hasta final de temporada.

En esa misma línea, se mostró convencido de las posibilidades del equipo. “Estoy seguro de que las cosas van a salir y vamos a conseguir el objetivo”, afirmó, destacando la unión del vestuario como una de las claves.

Cristiano Ronaldo, un impulso para el proyecto

Otro de los temas que abordó Arribas fue la reciente entrada de Cristiano Ronaldo en el accionariado del club, tras adquirir el 25% de la UD Almería. El futbolista reconoció el impacto que tuvo la noticia dentro del vestuario.

“Nos enteramos porque nos lo dijo el míster en una sesión de vídeo. Se ha visto en su carrera la ambición que tiene Cristiano y viendo el proyecto del Almería se ha metido aquí porque ha percibido todo lo que puede crecer el club”, comentó.

Para Arribas, la figura del portugués supone un impulso importante a nivel institucional y deportivo, con la mirada puesta en el crecimiento del club a medio y largo plazo.

Madurez personal y liderazgo en el campo

El jugador también destacó el cambio que ha experimentado a nivel personal, especialmente tras convertirse en padre. Un factor que, según él, ha influido directamente en su rendimiento.

“Tener un bebé te hace madurar como persona y como jugador. Es una responsabilidad extra que se nota en el día a día”, explicó, evidenciando una evolución más allá del terreno de juego.

Ese crecimiento se traduce también en su actitud competitiva. “Soy un chico con ambición máxima. Me voy frustrado cuando fallo ocasiones porque creo que puedo dar más nivel”, reconoció, reflejando su exigencia personal.

Un futuro abierto, pero con los pies en el presente

El nombre de Arribas empieza a sonar con fuerza en el mercado de fichajes, con varios clubes atentos a su rendimiento. Sin embargo, el jugador insiste en mantener la calma y centrarse en el corto plazo.

“Ahora mismo mi único objetivo es devolver al Almería a Primera división”, reiteró, cerrando cualquier debate sobre su futuro inmediato.

Mientras tanto, el Real Madrid observa desde la distancia. Con el 50% de sus derechos en su poder, el club blanco sigue atento a la evolución de uno de los talentos formados en 'La Fábrica', aunque, como ha dejado claro el propio jugador, sin capacidad directa de decisión sobre su destino.