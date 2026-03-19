José Luis Oltra insiste con el Huesca y su fin en LaLiga Hypermotion

El técnico se estrenará este próximo viernes al frente del banquillo del Alcoraz y lo hará ante un viejo conocido como el Almería

José Luis Oltra no ha tenido demasiado tiempo para asentarse en el banquillo del Huesca tras ser presentado este pasado martes. El calendario de LaLiga Hypermotion ha querido que el Huesca abra la jornada 31 de LaLiga Hypermotion este próximo viernes ante el Almería. Por ello, tras hablar el día de su presentación con el Huesca, este jueves volvió a sentarse ante los micrófonos para analizar el duelo ante los indálicos.

Oltra se reitera en el objetivo que tiene entre ceja y ceja con el Huesca

En su presentación Oltra se mostró convencido de que el Huesca podrá salvar la categoría y el próximo año estará jugando LaLiga Hypermotion. Este jueves, en la previa del duelo ante el Almería volvió a insistir en el mismo mensaje: "Nuestro objetivo es claro: llegar a la jornada 42 con cuatro equipos por detrás. Todo pasa por ir partido a partido y competir mejor".

El debut en el Alcoraz de Oltra con el Huesca

Fue cuestionado Oltra sobre su debut en el Alcoraz y el técnico valenciano quiso recordar que siempre ha sido muy respetado en dicho estadio: "Es un campo donde siempre me he sentido respetado. Ahora quiero devolver ese respeto con resultados y compromiso". Además, no dudó de que la afición del Huesca iba a animar a los suyos este próximo viernes ante el Almería: "Sé que la gente va a estar y nos va a apoyar desde el principio. Si el equipo transmite, ellos se van a sentir orgullosos". Oltra no escondió la ilusión por debutar con el Huesca además de la responsabilidad que ello supone: "Tengo ilusión por debutar y esa responsabilidad que te exige el cargo. El día que no tenga ese gusanillo, será momento de dar un paso al lado".

La profesionalidad de Pulido

Uno de los nombres propios en los últimos meses ha sido Jorge Pulido, que tiene un contrato firmado con el Almería a partir del 30 de junio y que este viernes se encontrará con los que serán sus compañeros la próximas temporada. Oltra no quiso dudar de la profesionalidad del central y apostó porque lo daría todo de aquí al final de temporada: "Es un jugador muy profesional y comprometido. No tengo ninguna duda de que va a darlo todo hasta el final".

Sobre el propio Almería, Oltra reconoció la capacidad de los andaluces de cara a portería: "Es uno de los equipos más goleadores de la categoría y genera muchísimo. Tendremos que hacer un gran trabajo defensivo para poder competir".

El Huesca que quiere ver José Luis Oltra

El técnico del Huesca comentó que busca un equipo con alma como lo mínimo a mostrar sobre el campo: "Quiero ver un equipo con alma, que gane duelos y que transmita que quiere ganar. Eso es lo mínimo que tenemos que poner sobre el campo". Oltra también apostó por el equilibrio: "Partiendo de la portería a cero tendremos mucho ganado. Pero para ganar también hay que marcar y encontrar ese equilibrio". Por último habló de verticalidad en el Huesca para hacer daño al rival: "También quiero un equipo vertical, que busque la portería rival y finalice. No podemos renunciar a hacer daño si queremos ganar partidos".