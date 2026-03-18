Lizancos tiene claro lo que quiere de un Burgos que pelea por el ascenso a Primera

El defensa, que llegó el pasado verano procedente del Lugo, se ha convertido en un fijo para Ramis y ya ha participado en 28 encuentros de LaLiga Hypermotion

El Burgos de Ramis sigue viviendo un momento muy dulce después de sumar el pasado fin de semana su tercer partido sin conocer la derrota tras empatar a cero ante el Eibar y ganar un total de 15 puntos de los últimos 30 en juego. El Burgos está a solo un punto del play off de ascenso a Primera que actualmente marca Las Palmas con 48. En lo que respecta a los goles, el Burgos ha marcado 32 y ha recibido 26, siendo el segundo equipo menos goleado de toda la categoría solo por detrás de Las Palmas con 24.

La solidez defensiva de los de Ramis tiene varios protagonistas y uno de ellos es Lizancos, que a sus 22 años y en la que es su primera experiencia en el fútbol profesional, se ha convertido en un fijo para el técnico de los burgaleses. Álex Lizancos ha participado ya en 28 encuentros en lo que va de temporada con el Burgos, siendo titular además en 26 encuentros.

El propio Lizancos habló este miércoles para los medios de comunicación y expresó la ilusión que tiene por su debut en el fútbol profesional: "Tengo mucha ilusión. Nunca esperas que puedan salir las cosas tan bien. Yo sabía que se podía dar una circunstancia así y he tratado de prepararme física y mentalmente para que llegara este momento. La Segunda División es una categoría muy complicada dentro del fútbol profesional. He tenido la suerte de que todo esté saliendo bien tanto a nivel individual como colectivo y tengo ganas de hacer algo bonito".

Lizancos, el fichaje que destaca en el Burgos

Lizancos llegó al Burgos el pasado verano procedente del Lugo de Primera RFEF y el lateral granadino dejó claro que El Plantío es capaz de pelear por el ascenso a Primera hasta el final de temporada: "La realidad es que estamos ahí. Al principio de temporada pensabas que quedaban muchos partidos, pero ahora estamos en la parte final. Para hablar de ascenso se deben dar muchas casualidades, pero el equipo es capaz de pelearlo hasta el final y podemos meternos. Burgos tiene que aspirar a pensar en cosas más ambiciosas y más viendo a la altura que estamos de temporada".

El zaguero del Burgos también dio como clave para el éxito en LaLiga Hypermotion el ser regular. Sin ir más lejos, equipos como Córdoba o incluso el Cádiz, hace algunas semanas estaban más arriba de lo que se encuentran ahora y la falta de resultados positivos les ha condenado. "Sin duda, si fuera otro tipo de torneo sería distinto porque en un partido puedes arreglar cosas, pero en esta competición lo que te premia es ser regular. Tenemos que seguir siendo fuertes en casa y fuera ya hemos sido capaces de lograr buenos resultados. El Plantío nos va a dar un extra para mantener esa regularidad. Nos ayuda mucho que la gente venga al estadio y espero que contra el Córdoba vuelva a haber una gran entrada porque es vital para conseguir los tres puntos", declaró Lizancos.

Sin confianzas ante el Córdoba

El Burgos de Ramis recibirá el próximo domingo a un Córdoba que llegará a El Plantío con cinco derrotas consecutivas a sus espaldas. A pesar de esta racha negativa de resultados de los andaluces, Lizancos apuesta por no confiarse y recuerda el encuentro de la primera vuelta que cayó del lado califal en el Nuevo Arcángel: "Es un partido un poco engañoso porque ellos vienen en una situación complicada. Nosotros en casa estamos fuertes, pero es un rival muy duro. Ya nos lo hizo ver en su casa, nos logró ganar en un partido muy complicado. Tienen jugadores de mucho nivel".

Por último Lizancos, con contrato en el Burgos hasta 2029, expresó su deseo de seguir en el cuadro albinegro: "En fútbol nunca se sabe, yo estoy contento aquí, el equipo está bien y yo quiero quedarme y ascender con el Burgos, es mi principal idea y, además, tengo contrato. Si sigo aquí, estaré muy contento".