El Granada aclara las informaciones en torno a una posible venta del club

El cuadro nazarí fue protagonista en los últimos días tras la información ofrecida por 'La Jugada de Canal Sur Radio' en la que se apuntaba a la venta del club andaluz a un grupo de empresarios granadinos apoyados por un inversor extranjero

El Granada ha vivido unos días de cierta incertidumbre después de la información que publicó el programada 'La Jugada de Canal Sur Radio' el pasado lunes. Desde el citado medio se apuntaba a que el Granada, actualmente bajo una propiedad china, se vendería por un montante de unos 35-40 millones de euros a un grupo de empresarios granadinos que llegarían al club con el apoyo de un fondo inversor extranjero.

Este fondo inversor sería el que pondría el capital necesario para que el Granada cambiase de dueño. Entre los aficionados la alegría de ver como el Granada cambiaba de dueño y recibiría el apoyo económico de un grupo inversor extranjero fue tomada con agrado aunque este mismo miércoles el club se ha encargado de aclarar la situación.

La no venta del Granada, aclarada por el club del Nuevo Los Cármenes

El Granada, a través de un comunicado en sus canales oficiales que firmaba la Presidenta del Consejo de Administración, Sophia Yang, ha desmentido las informaciones en torno a la posible venta del club y apostó también por investigar el origen de las fuentes. El Granada también apuesta en su comunicado por la "continuidad y tranquilidad" a la afición y a "todos los profesionales del club".

El Granada lanza un comunicado aclarando la venta del club

El comunicado del Granada de este miércoles rezaba lo siguiente: "Ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación en relación a una supuesta venta confirmada del Granada Club de Fútbol, el Club desea aclarar que dichas noticias no son ciertas y que estamos investigando la fuente y motivación de la desinformación. Desde la entidad queremos trasladar un mensaje de continuidad y tranquilidad a nuestra afición, instituciones, colaboradores y a todos los profesionales que forman parte del Club. En estos momentos, todos los esfuerzos de la entidad están centrados en la consecución de los objetivos deportivos de la temporada, así como en el impulso de los proyectos estructurales que refuerzan el crecimiento y la estabilidad del Granada Club de Fútbol a medio y largo plazo. Agradecemos el apoyo constante de nuestra afición y reiteramos nuestro compromiso con el presente y el futuro del club.

La Presidenta del Consejo de Administración.

Sophia Yang".

El Granada sigue peleando por eludir el descenso

Entre tanto, el Granada de Pacheta firmó el pasado domingo un empate ante el Andorra en el Nuevo Los Cármenes que tras los resultados de sus rivales por la permanencia sirve a los andaluces para alejarse a cinco puntos del descenso. El Granada ahora tratará de sumar su segunda victoria a domicilio ante el filial de la Real Sociedad B en Zubieta y tras el valioso triunfo ante el Deportivo de La Coruña hace 10 días.