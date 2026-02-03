Iniesta, sobre las palabras de admiración de Pedri: "Esto es lo que hace especial en el Barça"

El exfutbolista ha valorado los elogios que recibió del centrocampista del Barça, además de analizar el encuentro que tendrá lugar esta noche entre el Albacete y el conjunto de Hansi Flick, de cuartos de final de Copa del Rey

El Barcelona se verá las caras en el día de hoy con el Albacete, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de Copa del Rey. Los de Hansi Flick se enfrentarán en el Carlos Belmonte con el equipo que derrotó al Real Madrid en la anterior ronda, por lo que son conscientes de las capacidades del conjunto de Alberto González. Por su parte, Andrés Iniesta ha querido valorar el choque de esta noche entre ambos clubes, además de hablar de la figura de Pedri y las palabras de elogio que recibió por parte del centrocampista canario.

Iniesta habla en la previa del Albacete - Barcelona de Copa del Rey

Andrés Iniesta ha valorado, en SER Catalunya, el importante encuentro que tendrá lugar en el Carlos Belmonte esta noche entre el Albacete y el Barcelona. Los de Alberto González recibirán al equipo de Hansi Flick, líder de LaLiga EA Sports. En este sentido, el exfutbolista ha reconocido tener el "corazón partido en el sentido de que son tus dos equipos". Además, el exfutbolista ha apuntado que "es un día brutal para el Albacete y la ciudad, que tienen el sueño de hacer una hazaña extraordinaria. Para el Barça es un aviso, ya lo saben de sobra. Si el Barça mantiene el nivel será en la siguiente ronda, pero en un partido puede pasar cualquier cosa y más".

Por otra parte, Andrés Iniesta comentó el hecho de que finalmente no vistiese la camiseta del Albacete en su carrera profesional: "Habría sido bonito si se hubiera dado. Pero a veces lo que uno sueña o quiere no pasa por diferentes situaciones. Al final, más allá de eso, yo salí de allí, crecí allí y tanto el Barça como el Albacete son mis dos equipos". De esta manera, el exjugador recordó su etapa y sus comienzos en el Barcelona: "Lo que he vivido está ahí y perdurará para siempre. Debuté en Brujas y ese día es lo más importante para mí. Yo creo que ese es el día en el que te conviertes en profesional después de muchos años de visualizar y soñar con ese momento. Mi sueño era ser futbolista".

Iniesta valora los elogios que recibió de Pedri

Iniesta también quiso destacar su idea de ser entrenador en el futuro: "Sí, hoy en día es mi motivación. Ahora estoy en el proceso, pero es algo que me gustaría e intentaré prepararme de la mejor manera". Sobre entrenar al Barcelona, el exfutbolista apuntó que "por edad quizás llego dentro de quince años. No hago planes a largo plazo. Estoy en el proceso de sacarme el título. De momento seguimos aquí, veremos qué pasa a partir del verano y allí se valoraría".

Por último, Iniesta valoró las palabras de elogio de Pedri, destacando que el manchego es el espejo en el que se mira: "Es muy significativo. Cuando Pedri, por ejemplo, verbaliza que he sido su espejo es muy bonito. Es importante que los jugadores sientan admiración por la gente que hemos vivido estos momentos. Esto es lo que hace especial en el Barça. Es un gusto verlos".