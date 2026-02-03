Mario Kempes exige más valentía a Franco Mastantuono y le señala el ejemplo de Lamine Yamal

El exfutbolista argentino Mario Alberto Kempes, leyenda de Valencia CF y campeón del mundo con Argentina, ha lanzado un mensaje directo a Franco Mastantuono, actual centrocampista del Real Madrid. 'El Matador' considera que el joven debe ser más atrevido y tomar como referencia la actitud competitiva de Lamine Yamal, figura del FC Barcelona

La leyenda del fútbol argentino, Mario Alberto Kempes, no se mordió la lengua al analizar la situación de su compatriota Franco Mastantuono, actual jugador del Real Madrid y ex de River Plate. En declaraciones recientes, el exdelantero puso el foco en la enorme exigencia que implica vestir la camiseta blanca, una presión muy distinta a la que se vive incluso en los clubes más grandes de Sudamérica.

“No es fácil, no es River, no es Boca… es el Madrid. En el Madrid tienes que ganar hasta en los entrenamientos”, afirmó 'El Matador', subrayando el contexto hipercompetitivo en el que se mueve Mastantuono desde su llegada a Chamartín.

Para Kempes, el Real Madrid no concede periodos largos de adaptación. Cada sesión, cada partido y cada intervención cuentan, especialmente para un futbolista joven que aterriza con la etiqueta de promesa y con expectativas desbordadas.

Talento sí, pero sin atrevimiento no basta

El campeón del mundo en 1978 dejó claro que el fichaje de Mastantuono no fue fruto de la casualidad. “Si lo han llevado de River al Madrid es porque le han visto formas”, explicó, aunque advirtió de un riesgo evidente: que esas virtudes se diluyan si el jugador no se atreve a mostrarlas.

Kempes considera que el principal problema no es técnico ni físico, sino mental. La falta de atrevimiento, de asumir riesgos y de imponerse en el juego puede frenar su progresión en un club donde la paciencia es limitada. En su opinión, esconderse o jugar con excesiva cautela es una sentencia peligrosa en el Bernabéu.

Lamine Yamal, el espejo inevitable

El exinternacional argentino fue claro al señalar un modelo a seguir, y ese nombre no sorprendió a nadie: Lamine Yamal. Para Kempes, la actitud del joven futbolista del Barcelona es un ejemplo perfecto de lo que se exige al máximo nivel. “Lamine la pierde, pero la sigue pidiendo. Encara, pega y juega”, resumió, destacando una personalidad que no se esconde pese a su juventud.

Más allá de la comparación futbolística, Kempes puso el acento en la mentalidad: insistencia, valentía y confianza incluso después del error. Una lección que, a su juicio, Mastantuono debe interiorizar si quiere consolidarse en el Real Madrid.

Sacrificio extra entre estrellas consolidadas

El análisis del 'Matador' fue todavía más lejos al hablar del contexto interno del vestuario blanco. Kempes entiende que un joven como Mastantuono debe multiplicar esfuerzos para competir con figuras consagradas.

“Tiene que sacrificarse veinte veces más”, sentenció, citando directamente a estrellas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior o Rodrygo. No porque tenga menos calidad, sino porque su estatus aún no está construido y debe ganarse cada minuto desde el trabajo y la intensidad.

Un talento joven bajo máxima presión

Franco Mastantuono llegó al Real Madrid el pasado verano como una apuesta estratégica a largo plazo. Con solo 18 años y tras deslumbrar en River Plate, aterrizó en Europa con una mochila cargada de expectativas y comparaciones inevitables.

Su arranque fue ilusionante, pero una lesión de pubis y la inestabilidad vivida en el banquillo frenaron su continuidad durante varios meses. Ese paréntesis cortó una progresión que parecía lanzada y le obligó a recomponerse en un contexto complicado.

El impulso con Arbeloa para dar el siguiente paso

Con la llegada de Álvaro Arbeloa al primer equipo, el argentino ha recuperado protagonismo y minutos tanto en LaLiga como en la Champions League. Ha vuelto a aparecer en las rotaciones y a tener presencia en escenarios de máxima exigencia.

Sin embargo, voces como la de Kempes reclaman un salto cualitativo más allá de los números: liderazgo, personalidad y capacidad para asumir galones cuando el partido lo pide.

Demostrarlo en el campo, la única vía

El mensaje final del 'Matador' fue tan exigente como pedagógico. Kempes no cuestiona el talento ni el potencial de Mastantuono, pero le recuerda que en el Real Madrid todo se valida sobre el césped. “La gente valora tu esfuerzo y tu voluntad, pero tienes que ser protagonista”, advirtió.

Creer en sí mismo, asumir riesgos, pedir la pelota incluso tras el error y no esconderse cuando el foco aprieta. Esa es la receta que una leyenda del fútbol argentino ha dejado sobre la mesa para un joven madridista que aún está escribiendo las primeras páginas de su historia en el Bernabéu y que ya vive sus primeros momentos críticos en la capital.