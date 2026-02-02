Javi Casquero, exfutbolista, atiza el juego del Real Madrid: "Lo de Vinicius y Mbappé me dejó alucinado"

El exjugador del Getafe o Sevilla, entre otros, ha hecho balance los primeros partidos de Arbeloa al frente del banquillo del conjunto blanco y del encuentro que les enfrentó el pasado domingo al Rayo Vallecano en el Bernabéu

El Real Madrid consiguió vencer al Rayo Vallecano en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa, de manera agónica, se llevaron un triunfo gracias al gol de penalti de Mbappé en los minutos finales. Sin embargo, el juego del conjunto blanco sigue dando de qué hablar, sobre todo en una temporada donde Xabi Alonso ha sido destituido. En este sentido, Javi Casquero, exfutbolista, ha querido analizar, entre otros temas, el partido que tuvo lugar en el día de ayer en el estadio merengue, con varios señalados.

La gran cantidad de lesiones, un factor decisivo en la temporada del Real Madrid

Uno de los problemas que está teniendo el Real Madrid esta temporada son la gran cantidad de lesiones que sufre el equipo de Arbeloa en cada partido, con bajas importantes que condicionan el once titular del técnico salmantino. En este sentido, jugadores como Rüdiger, Ferland Mendy, Alexander Arnold y Militao no pudieron entrar en la convocatoria del encuentro de ayer ante el Rayo Vallecano, siendo la defensa la zona más perjudicada de la plantilla en este aspecto. Además, Dani Carvajal, que ya recibió el alta médica para entrar en la lista del partido contra el Betis del cuatro de enero, tan solo ha disputado diez partidos esta campaña, lo que ha provocado que Fede Valverde haya disputado muchos choques de lateral derecho. Sobre ello ha hablado Javi Casquero, en Radio Marca, donde ha sido muy sincero con esta situación en el conjunto blanco: "Desde el inicio de temporada había una plantilla con defensas con un historial de lesiones importante. Es normal que ahora estén todos fuera".

Por ello, Arbeloa, que ha dado dos días de vacaciones a los jugadores del Real Madrid, podría recuperar algún efectivo de cara al encuentro contra el Valencia en Mestalla de este domingo, donde será baja Vinicius al ver la quinta amarilla frente al Rayo Vallecano. De esta manera, Javi Casquero habló también sobre el encuentro que firmó el conjunto blanco frente a los de Iñigo Pérez: ·"Le das el balón al Rayo Vallecano, un equipo que no está bien, y te domina. Y aun así tuvo el partido ahí para llevárselo". Además, el exjugador del Getafe o Sevilla, entre otros, puso en duda la posición de Gonzalo García en el once titular: "No tiene ninguna actitud para jugar de extremo, es un 9".

Javi Casquero carga contra Vinicius y Mbappé

Además, Javi Casquero siguió atizando el juego del conjunto de Arbeloa, anticipando que se pueden quedar sin ganar un título esta temporada: "Se quedó un equipo sin centro del campo, con cinco delanteros. Así es muy difícil analizar al Real Madrid. Si no ves más allá, en marzo creo que se va a quedar fuera absolutamente de todo".

Por otro lado, Javi Casquero cargó, especialmente, contra Vinicius y Mbappé: "En Europa no veo ningún equipo que defienda con ocho y deje a dos jugadores totalmente liberados. Lo de Vinicius y Mbappé me dejó alucinado. Se desentienden totalmente del juego y de las labores defensivas más básicas".