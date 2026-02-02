Hansi Flick reacciona a la lesión de Ter Stegen, analiza el momento de Lamine Yamal y valora el mercado de fichajes

El técnico del Barça ha comparecido, ante los medios de comunicación, en la previa del choque ante el Albacete, donde ha hablado de la baja del portero del Girona, además de la de Raphinha y el cierre de la ventana de traspasos en el conjunto culé, entre otros temas

El Barça se verá las caras con el Albacete en cuartos de final de Copa del Rey, el equipo que viene de eliminar al Real Madrid en la anterior ronda. Los de Hansi Flick tienen mañana una nueva prueba en su lucha por conseguir los máximos títulos posibles. Por ello, el técnico alemán ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar, entre otros temas, las lesiones de Raphinha y Ter Stegen, un duro revés para el Girona. Por otro lado, el entrenador del conjunto culé ha hecho una valoración del mercado de fichajes.

Hansi Flick, sobre el enfrentamiento ante el Albacete

En este sentido, Hansi Flick ha hecho una valoración previa del encuentro de mañana ante el Albacete: "Como dije la última vez, los partidos de Copa son así. Por eso nos gustan, porque a veces tienen resultados imprevistos. No tienen nada que perder, solo a ganar. Siempre analizamos al rival y los partidos del Celta y del Real Madrid son muy importantes para ver qué hizo bien el Albacete. Se trata, sobre todo, de la mentalidad y actitud con la que salgamos al campo. Hay que mejorar los pequeños detalles, también de cara al futuro. Me gustó mucho el partido contra el Elche. Me gustó cómo jugamos a fútbol, pero es cierto que fallamos grandes oportunidades. No se trata de buscar la perfección, sino el progreso y creo que hemos progresado mucho. Si vemos dónde estamos tras el Chelsea, hemos avanzado mucho. El equipo necesita la confianza y que creamos en ellos. Mañana es importante la mentalidad. Hay mucha calidad, pero es clave la mentalidad".

Por otra parte, Hansi Flick habló de nombres propios como el de Gavi, que sigue pendiente de regresar con el equipo: "Lo veremos, paso a paso. Para él es lo más importante. Tiene que estar tranquilo. Tiene que centrarse siempre en el próximo paso porque le quedan muchos años por delante. Es importante estar al cien por cien, en forma. Lo cuidamos". Sobre la renovación de Ferran Torres, el técnico del Barcelona reconoció que "tenemos unos jugadores fantásticos y el ambiente es increíble. Son colegas, compañeros y amigos. Si lo podemos gestionar será muy bueno. Estoy encantado con todos los jugadores, pero esto es decisión del club. Hay que pensar en el futuro. Es importante mantener a los jugadores y pensar cómo nos pueden ayudar para el futuro. Es el trabajo de Deco.

Hansi Flick y las lesiones de Ter Stegen y Raphinha

Otro de los nombres propios es el de Lamine Yamal, sobre el que Hansi Flick destacó que le "gusta ver que disfruta jugando a fútbol. Es un buen momento para todos los que les gusta verle jugar. Tenemos jugadores a un nivel máximo. También quiero destacar a Balde en Elche, podría ser también un jugador para la Selección porque hace un trabajo fantástico. Por otra parte, el entrenador del Barcelona hizo una valoración del mercado de fichajes: "Estamos contentos con la situación. No me gustó que se fuera Dro, pero no pude hacer nada. Estoy contento porque si todo el mundo está a su máximo nivel será difícil escoger los titulares. Hemos hecho nuestro trabajo bien".

Además, Hansi Flick reaccionó la nueva lesión de Ter Stegen y su posible regreso al Barça: "Me acabo de enterar de su lesión. No he hablado con él aún. Me sabe mal por él. Hay que esperar los resultados de las pruebas. Me he enterado de esta noticia y tenemos que esperar. ya veremos": Por último, el técnico del conjunto culé valoró la baja de Raphinha: "Para ser sincero no estoy contento con esto. Es un jugador muy importante para nosotros. A ver qué tendrá que cambiar y qué tendremos que cambiar nosotros. Ahora empieza la fase importante de la temporada y los necesitamos a todos. Cuando no puede jugar no es bueno".