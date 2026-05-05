Tras Ontiveros, Brian Ocampo hace estallar a la afición del Cádiz por su última imagen

Este pasado lunes corrió como la pólvora por redes una imagen de Brian Ocampo en la feria de la localidad gaditana del Puerto de Santa María que el mismo había compartido. Meses atrás, Ontiveros fue 'pillado' en una discoteca de Jerez junto a Raúl Pereira y Alfred Caicedo

La temporada 2025/26 del Cádiz está dando para una película con dos partes perfectamente diferenciadas. La primera de ellas sería hasta el final de la primera vuelta donde los entonces dirigidos por Gaizka Garitano peleaban dentro de los puestos de play off de ascenso a Primera en LaLiga Hypermotion. La segunda, que se podría denominar 'la caída al infierno del Cádiz', está marcada por un equipo que solo ha sumado dos victorias en lo que va de 2026 y en la que ya son cinco los jugadores que han sido vistos de fiesta cuando la situación no es para nada de celebración.

Poniendo por delante que cada jugador es libre de hacer lo que quiera en su tiempo libre, a la afición del Cádiz le ha enfadado notablemente la última imagen de Brian Ocampo. El jugador del Cádiz publicó en su perfil oficial de Instagram una imagen en la que se le veía junto a otras dos personas en la feria del Puerto de Santa María, localidad de la provincia gaditana. Sin conocerse de cuándo es la imagen, esta no es la primera vez que un jugador del Cádiz aparece en una foto (o video) precisamente cuando el equipo no está en su mejor momento.

Brian Ocampo sigue los pasos de Javi Ontiveros en el Cádiz

Para más enfado aún de la afición del Cádiz, precisamente Brian Ocampo fue el jugador que falló en el empate de la Cultural Leonesa el pasado fin de semana en un encuentro que los gaditanos estuvieron cerca de llevarse en el Reino de León. Brian Ocampo está viviendo su cuarta temporada en el Cádiz, a donde llegó en el verano de 2022 procedente de Nacional de Uruguay.

El delantero está firmando su mejor temporada en lo que a goles se refiere en el Cádiz con cinco dianas en lo que va de temporada pero esta imagen, añadida al fallo del pasado fin de semana ante la Cultural Leonesa y el hecho de que su contrato cumpla el próximo 30 de junio, han hecho que parte de la afición amarilla se encienda de manera especial porque consideran que el jugador está desconectado y se ha 'borrado' de cara a la pelea por eludir el descenso.

La polémica salida de Ontiveros junto a otros dos jugadores del Cádiz

Como apuntábamos anteriormente, no es la primera vez que un jugador del Cádiz en su tiempo libre aparece en una imagen que no gusta nada a la parroquia amarilla. En marzo de este mismo año, tras caer el Cádiz ante el Málaga en el Mirandilla, se publicó en redes sociales una imagen de Javi Ontiveros en una discoteca de Jerez junto a otros dos jugadores del plantel amarillo como Raúl Pereira y Alfred Caicedo. La imagen dolió doblemente porque se producía después de una importante derrota de los que en ese momento entrenaba Gaizka Garitano.

Ontiveros en una imagen con el Cádiz

Además, tratándose de Ontiveros, la polémica ya venía de antes ya que el marbellí ha sido señalado en varias ocasiones tanto por Gaizka Garitano cuando tenía 'mando en plaza' en el Nuevo Mirandilla. Las declaraciones del ya ex técnico del Cádiz fueron refrendadas en su momento tanto por el director deportivo Juan Cala y el presidente Manuel Vizcaíno. Ontiveros no se quedó callado y lanzó un vídeo en redes en el que usando palabras de Riquelme, apostaba por la calidad y no por el físico para jugar en la élite.