El desastre del Cádiz es una realidad y Juan Cala lanza un desconcertante mensaje

El director deportivo lanzó este pasado domingo un tuit sin un destinatario claro. Los de Idiakez, anteriormente con Sergio González y Gaizka Garitano, no han ganado en lo que va de 2026

El Cádiz jugó este fin de semana con fuego en LaLiga Hypermotion y ya lleva unas cuantas de jornada haciéndolo ya que los amarillos llegaban al choque ante la Cultural Leonesa con siete derrotas consecutivas en su haber. El Cádiz es el cuarto por la cola en LaLiga Hypermotion y el empate ante la Cultural Leonesa solo le sirvió para dejar al descenso a tres con un Mirandés que podría igualarlos en caso de vencer al Almería y con el Huesca sumando 36.

En medio de esta debacle en el Cádiz, el director deportivo Juan Cala, que no es 'sospechoso' de no dar la cara cuando el equipo no funciona ya que siempre está en las buenas y en las malas, lanzó este pasado domingo un misterioso mensaje en redes sociales que no se entiende muy bien a quién se dirigía.

Juan Cala dispara y el Cádiz se hunde en 2026

Juan Cala es un habitual en redes sociales y normalmente el director deportivo del Cádiz da la cara independientemente de cómo esté el equipo. Este pasado domingo su mensaje no fue tan claro como en otras ocasiones y parecía referirse a alguien que opinaba desde la distancia pero sin concretar: "Hay quien, incluso a kilómetros de distancia, necesita opinar de todo. Eso también define mucho".

Este mensaje de Juan Cala en X (antes Twitter) no servirá ni mucho menos para aplacar los ánimos de una afición, la del Cádiz, que vio como su equipo terminaba la primera vuelta en puestos de play off y a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada en LaLiga Hypermotion, solo el peor papel de sus rivales por debajo le permite estar fuera del descenso.

El Cádiz, solo superado por la Cultural Leonesa en 2026

El Cádiz solo ha sumado dos triunfos en lo que va de 2026 pero aunque no sirva de consuelo para la sufrida afición cadista, los amarillos no son los peores en esta estadística ya que la Cultural Leonesa solo ha sumado una.

Sin embargo el Cádiz es el que menos puntos ha sumado en los 19 partidos que ha disputado en este 2026 que en teoría debería de haber sido el año del regreso a primera de los del Nuevo Mirandilla. Con nueve puntos el Cádiz es el único equipo de los 22 de LaLiga Hypermotion que no ha superado los dos dígitos en lo que a puntos se refiere. Es importante recordar que el Cádiz ya ha tenido a tres entrenadores en lo que va de temporada con Gaizka Garitano, Sergio González y con Idiakez, el último en llegar.

Eibar, Málaga y Deportivo de la Coruña al frente del 2026 en LaLiga Hypermotion

Con el Cádiz como último clasificado en la tabla de 2026, en la zona alta aparece un sorprendente Eibar que ha sumado 40 puntos de 57 posibles. Los de Beñat San José además han mostrado una gran pegada ya que con tan solo 26 goles ha sumado 12 triunfos y cuatro empates.

El segundo clasificado en esta tabla de 2026 sería el Málaga con 37 puntos (a falta de la disputa del partido del Almería ante el Mirandés de este lunes) pero los de Funes han sido mucho más 'generosos' con los goles ya que han marcado 40 dianas. En tercera posición estaría el Deportivo de La Coruña con 36 puntos tras 19 encuentros en lo que va de 2026.