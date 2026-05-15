Jornada 40 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda División en vivo online

La jornada 40 de Segunda, la antepenúltima de Liga regular, dará comienzo este viernes a partir de las 20:30 con el Castellón - Cádiz y se cerrará el lunes a la misma hora con Leganés y Huesca

LaLiga Hypermotion ya está plenamente inmersa en su tramo final de temporada regular. Este viernes arrancará la jornada 40 de LaLiga Hypermotion y una vez que concluya esta fecha, solo quedarán dos por disputarse y para que los 22 equipos de la competición hagan los deberes que puedan tener pendientes. Este viernes a partir de las 20:30 arrancará el primer encuentro de la jornada que medirá a Castellón y Cádiz en Castalia con objetivos totalmente opuestos. A las 21:00 horas, Córdoba y Albacete se verán las caras en el Nuevo Arcángel con la lucha por el play off para los de Iván Ania.

Horario y dónde ver en tv la jornada 40 de LaLiga Hypermotion

El sábado habrá una importante dosis de fútbol en LaLiga Hypermotion con hasta seis partidos de la jornada 40. A las 14:00 horas, el filial de la Real Sociedad quiere seguir alejándose del descenso a costa de un Mirandés que apura sus opciones para seguir en Segunda división la próxima temporada. A las 16:15 habrá dos partidos con el Ceuta - Málaga en el Alfonso Murube y la Cultural Leonesa recibiendo al Eibar en el Reino de León.

El plato fuerte llegará a las 18:30 ya que se vivirán hasta tres encuentros a la vez en los que tres de sus equipos protagonistas están en puestos de ascenso directo o de play off. Serán el Almería recibiendo a Las Palmas en territorio indálico, el Granada de Pacheta recibiendo al Burgos de Ramis y el Racing de Santander, líder de la categoría, recibiendo a un Real Valladolid que ya está fuera de peligro.

Partidos del domingo en LaLiga Hypermotion

El domingo solo habrá dos encuentros pero no por ello perderá interés la jornada 40 de LaLiga Hypermotion. El Deportivo de La Coruña buscará seguir en ascenso directo o incluso acercarse al Racing de Santander ante un Andorra que sigue sorprendiendo de la mano de Carles Manso. El choque dará comienzo a partir de las 14:00 horas en Riazor.

A las 21:15 horas, el Real Zaragoza se juega la vida en el Ibercaja Estadio ante otro histórico como el Sporting de Gijón que ya sabe que el próximo curso no seguirá Borja Jiménez. Cerrará la jornada 40 de LaLiga Hypermotion el duelo entre Leganés y Huesca del lunes a partir de las 20:30 en Butarque. Toda la jornada 40 de LaLiga Hypermotion podrá seguirla en televisión a través del canal LaLiga TV Hypermotion. Además, en ESTADIO Deportivo podrá estar al tanto de las noticias más importantes de la jornada así como los resúmenes al finalizar los choques del fin de semana en los que podrá ver los cambios que sufra la clasificación.