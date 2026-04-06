Álex Baena, sincero sobre su rendimiento: "﻿Me iba a costar adaptarme, me está costando un poco más de lo normal"

El futbolista del Atleti se sincera sobre su adaptación al equipo rojiblanco, aunque promete "seguir trabajando" para encontrar su sitio y volver a su mejor nivel

A Álex Baena le está costando encontrar su sitio en el Atlético de Madrid. La que fuera una de las apuestas más fuertes del conjunto rojiblanco, si no la que más, para reforzar su ataque, no termina de explotar bajo los mandos del 'Cholo' Simeone. El técnico argentino ha probado con el futbolista de Roquetas de Mar en varias posiciones, como segundo delantero, como interior y extremo tanto por la izquierda como por la derecha e incluso en el doble pivote, pero el andaluz no termina de romper como sí lo hizo en el Villarreal.

El propio futbolista es consciente de ello y sabe que su adaptación al juego del Atlético de Madrid le está costando más de lo que le hubiera gustado, pero no se rinde. "Me iba a costar adaptarme, me está costando un poco más de lo normal pero debo seguir trabajando e insistiendo", decía el jugador a los micrófonos de DAZN el pasado sábado antes de la derrota ante el Barcelona, choque en el que Álex Baena fue titular jugando 62 minutos.

Pese a todo, el ex del Villarreal se mostró tranquilo, confiado en que llegará su mejor versión gracias a su polivalencia dentro del campo "Soy un jugador polivalente. Tengo la suerte de poder hacerlo bien en cualquier posición. Cuando firmé por el Atlético sabía que es un club de máxima exigencia. Estamos compitiendo por dos competiciones", ha expresado.

No en vano, Baena afronta el final de la temporada con mucha ilusión ante la posibilidad de ganar la Copa del Rey y seguir avanzando en la Champions League: "Es un mes muy bonito. Queríamos llegar a abril en cuartos de Champions y final de Copa, peleando la Liga".

En la ida de cuartos de Champions, desde el banquillo

Diego Pablo Simeone es un técnico que acostumbra a ratos bastante a sus jugadores. Ya lo hizo el pasado sábado frente al Barcelona en LaLiga, donde hombres como Álex Baena, Thiago Almada y Clément Lenglet fueron titulares, por lo que en el duelo de este miércoles en Champions, también ante los azulgranas, apuntan a volver al banquillo para dejar su sitio a compañeros como Ademola Lookman, Julián Álvarez y David Hancko.

Sea como fuere, Álex Baena, que será un recurso para el Camp Nou, previsiblemente como suplente, pues fue cambiado a la hora del choque y tendrá minutos en la segunda parte. Baena ha jugado ya un total de 35 partidos esta temporada, 21 de ellos en LaLiga, nueve en la Champions League, cuatro en Copa del Rey y uno en la Supercopa de España.