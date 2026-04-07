Darwin Núñez entra de lleno para fichar por el Chelsea ante la incertidumbre con Samu Aghehowa

Darwin Núñez y Samu Aghehowa se posicionan como las principales opciones del Chelsea para reforzar su delantera

El Chelsea FC ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y ha puesto el foco en reforzar su delantera. Entre los nombres que han cobrado fuerza aparece el de Darwin Núñez, quien se ha convertido en un objetivo inesperado dentro de la lista de posibles incorporaciones.

El club londinense analiza distintas alternativas para potenciar su ataque ante la incertidumbre que rodea a varios de sus delanteros. En este contexto, la opción del uruguayo ha comenzado a ganar peso en las oficinas de Stamford Bridge.

Darwin Núñez, opción real para el ataque

La situación de Núñez ha cambiado considerablemente en los últimos meses. Tras perder protagonismo en su actual equipo después de la llegada de Karim Benzema, el delantero ha comenzado a valorar seriamente un regreso al fútbol europeo.

A sus 26 años, el atacante está dispuesto incluso a aceptar una rebaja salarial con tal de encontrar un proyecto competitivo. Su entorno ha transmitido a varios clubes que las condiciones económicas no serán un obstáculo si la propuesta deportiva resulta convincente.

Equipos como Newcastle United o Tottenham Hotspur ya mostraron interés anteriormente, y ahora es el Chelsea quien se suma a la carrera tras iniciar contactos y recopilar información sobre el jugador.

Samu Aghehowa, prioridad marcada por el club

Sin embargo, el principal nombre en la agenda sigue siendo Samu Aghehowa, considerado una de las grandes apuestas de futuro. El delantero estaba llamado a ser una pieza clave en el proyecto, pero una lesión de rodilla complica su incorporación a corto plazo.

Su situación obliga al Chelsea a replantear su estrategia ofensiva y explorar nuevas opciones en el mercado, lo que ha abierto definitivamente la puerta a perfiles como el de Darwin Núñez.

Más dudas en la delantera ‘blue’

El panorama ofensivo del equipo presenta varias incógnitas. La llegada de Emmanuel Emegha desde el Estrasburgo no garantiza su presencia inmediata en el primer equipo, mientras que Liam Delap aún no ha logrado consolidarse como una apuesta segura a largo plazo.

Incluso existe la posibilidad de que el club escuche ofertas por algunos de sus atacantes, lo que refuerza la necesidad de encontrar un delantero fiable de cara a la próxima campaña.

Interés europeo y futuro abierto

El interés por Darwin Núñez no se limita a Inglaterra. Clubes como Juventus, AC Milan y Borussia Dortmund también siguen de cerca su situación, mientras su entorno continúa explorando el mejor destino posible.

Durante su etapa en el Liverpool FC, el delantero dejó momentos de gran nivel, aunque sin lograr la regularidad esperada, acumulando 40 goles en más de 140 encuentros.

Una decisión clave para el futuro

El posible fichaje de Núñez representaría una apuesta importante para el Chelsea, que busca recuperar protagonismo en la élite europea. La combinación entre experiencia, potencial y necesidad de reivindicación convierte al uruguayo en una opción atractiva.

Mientras tanto, el club sigue evaluando el mercado con Darwin Núñez y Samu Aghehowa como objetivos principales, en un verano que será decisivo para definir el rumbo del ataque ‘blue’.