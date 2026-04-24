Karim Benzema le da un palo al Real Madrid y ensalza al PSG de Luis Enrique: "No es un equipo de estrellas"

El delantero francés de Al-Hilal intervino en un directo de Instagram junto al rapero Rohff. Sobre el cuadro parisino colocó al asturiano y a Dembelé como sus únicas estrellas

Hablar de Karim Benzema en el Real Madrid es hacerlo de un delantero que llegó como una gran estrella procedente del Lyon en el verano de 2009, pero que tardó varias temporadas en encontrar ese nivel que le terminó convirtiendo en una leyenda del Santiago Bernabéu. Un total de 14 temporadas pasó Benzema en el Real Madrid pero a pesar de esta extensa e intensa historia, no se ha cortado en una de sus últimas apariciones públicas en 'desmerecer' la capacidad de hacer equipo de los blancos y ensalzar esta característica en el PSG de Luis Enrique.

Benzema se sentó en un directo de Instagram junto al rapero Rohff y comparó la capacidad de crear un equipo en el Real Madrid y en el PSG, alegando como principal motivo en el caso de los blancos, la alta presencia de estrellas dentro del vestuario.

Benzema compara a Real Madrid y al PSG de Luis Enrique

Benzema, que marcó más de 300 goles en el Real Madrid en un total de 648 encuentros oficiales, alabó la capacidad para aportar de los jugadores del PSG, tanto los titulares como los suplentes y cómo los que están en el banquillo no se enfadan: "En el PSG, lo bueno es que cuando juegan los titulares, el equipo funciona, juega bien… Pero luego el entrenador hace un cambio en el minuto 60 o 70 y los que entran aportan incluso más que los que empezaron el partido. Y, en teoría, son los suplentes. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que aportar. El titular lo sabe y el suplente también. Y el que está en el banquillo no se enfada".

Fue ahí donde vino el palo de Benzema a 'su' Real Madrid al hablar de la complejidad del vestuario por las estrellas que hay y reiterándose en el PSG de Luis Enrique: "En el Madrid es más complicado porque no se juega tanto como equipo. (…) El PSG no es un equipo de estrellas, salvo Ousmane Dembélé, Balón de Oro. Pero es que presionan, defienden, atacan, corren...".

Benzema en un encuentro con Al-Hilal de esta temporada

El elogio a Luis Enrique de parte de Benzema

Además de 'criticar' la complejidad para formar un equipo en el Real Madrid, Benzema hizo otro comentario sobre un ex del Barcelona como el técnico Luis Enrique que quizás doliese más que la crítica anterior a los blancos: "El más conocido en el PSG es Luis Enrique. Pero es un equipo de verdad. Pongas a quien pongas arriba, todos funcionan juntos, y los suplentes rinden igual. Por eso son tan buenos".

La vuelta a casa de Benzema

Por último, Benzema le cerró la puerta a un posible regreso al Olympique de Lyon, equipo que dejó para poner rumbo al Real Madrid. El galo también se dejó querer a un posible regreso a la Selección de Francia con Zidane como entrenador: "Si sigo rindiendo y estando en forma, nunca se sabe. Si hay un sitio... En cualquier caso, hago todo lo posible por mantenerme en forma".

Benzema sigue en Arabia Saudí, Liga a la que puso rumbo en el verano de 2023 para primero formar parte de Al-Ittihad, donde pasó dos temporadas y media para este pasado mercado de fichajes de invierno salir rumbo a otro equipo potente del país saudita como Al-Hilal donde ha coincidido con un ex del Sevilla como el guardameta Bono.