Figo se posiciona: "Carvajal merece todo el respeto, debería ser tratado de otra forma"

El exjugador del Real Madrid ha participado en 'The Forum', donde ha hablado sobre la situación del capitán y su relación con Álvaro Arbeloa, entre otros asuntos...

La polémica relación entre Álvaro Arbeloa y Dani Carvajal sigue sumando opiniones. Si hace tan solo unas horas era un ex del Real Madrid como Santiago Cañizares quien daba su opinión, sin pelos en la lengua, sobre los motivos de la falta de minutos del capitán blanco. Ahora ha sido un ídolo del Madrid de los 'Galácticos' como Luis Figo quien ha opinado sobre este espinoso asunto.

El astro portugués ha sido uno de los invitados en The Forum, el evento sobre la industria del fútbol que se ha celebrado en el Estadio Metropolitano junto a otras figuras como Jorge Mendes, David Villa o Sonia Bermúdez, y allí ha hablado sobre la situación del lateral blanco.

"Qué te voy a decir. Carvajal ha tenido una lesión grave y no sé en qué situación física está. Yo soy muy agradecido con toda la gente que da toda su vida por un club, independientemente de si sirves. Cuando se tiene que salir de un club, tan fácil es hacerlo bien y como mal también", ha recordado el luso.

Figo pide respeto para el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal

"Carvajal merece todo el respeto, no sé qué va suceder, no sé si debería tener más minutos o no, es una cuestión del entrenador. Es un jugador con una veteranía, creo que debería ser tratado de otra forma en términos de comunicación. Yo he pasado por eso en mi última época en el Inter, cuando me trataron como un niño cuando ya no lo era. Eso se puede arreglar con una conversación, muchas veces se hace mal sin ningún sentido", ha apostillado el exjugador del Real Madrid.

Entre otros asuntos, Luis Figo también habló de la repercusión mundial que tiene ahora los futbolistas en términos de imagen, pues casi todos tienen sus propias redes sociales y algunos incluso marcas. "Hoy en día, los jugadores no son tan dependientes del club en términos de visibilidad, para tener una imagen hacia el exterior. Con las plataformas y las redes sociales, y la dimensión de estos grandes nombres, ya son sus propias marcas. Tienes que cuidar tu propia marca, al estar cada vez más expuesto".

La pérdida de la esencia en el fútbol, según Figo

"En mi generación he visto muchos compañeros que cuando acababan la carrera no tenían nada, y habían ganado dinero. La gente joven que no está bien rodeada de la gente adecuada es fácil que llegue después de retirarse a tener mucho, pero perderlo muy fácilmente. Cuando tienes un carrera, siempre tienes ingresos, pero cuando acaba el fútbol muy pocos continúan teniendo, porque muy pocos son una marca", recordó el portugués.

Por último, Figo también habló sobre el hecho de quel fútbol cada vez se parezca más a un entretenimento: "Hay varios riesgos. Si el fútbol es solamente entretenimiento, hay el riesgo de que pierdas tu esencia. No es malo que un equipo pretenda ser globalmente conocido, pero acabas por perder la esencia. A lo mejor soy demasiado romántico, pero me gusta. Globalizar tanto podrá poner en riesgo las competiciones domésticas".