Arbeloa da 'marcha atrás' con Carvajal en el Real Madrid: "Está más que preparado para ir al Mundial"

El técnico del cuadro blanco declaró que se le está intentando "poner un papel en esta situación injusto" al tiempo que consideró al lateral preparado "para ir al Mundial"

Arbeloa podría estar viviendo sus últimos partidos al frente del Real Madrid pero parece que de momento eso importa poco. La actualidad del Real Madrid manda y las palabras de Arbeloa en relación a Carvajal en su penúltima comparecencia levantaron ciertas ampollas. Este jueves Arbeloa ha tenido una nueva oportunidad de hablar sobre Carvajal y su discurso sobre su inclusión en la lista de la Selección española ha cambiado radicalmente.

Arbeloa en esta ocasión ha explicado el porqué de su respuesta después del encuentro ante el Deportivo Alavés. El técnico del Real Madrid se mostró cortante porque consideró que la cuestión estaba fuera de lugar: "Mi respuesta el otro día fue cortante, seria, ante una pregunta que encontré fuera de lugar, no era por Dani Carvajal".

Arbeloa ve a Carvajal preparado para el Mundial con la Selección española

El técnico del Real Madrid trató de culpar a los medios por darle un papel injusto en relación a la polémica con Carvajal y de paso lo consideró importante para la Selección española de cara al próximo Mundial: "Me estáis intentando poner un papel en esta situación injusto, está más que preparado para ir al Mundial, estoy contento con él y creo que para la Selección también debería ser igual de importante. Siempre he tenido una buena relación con él, siempre le he tratado con cariño, respeto y admiración".

Siguiendo sobre Carvajal, Arbeloa explicó el porqué de la falta de minutos del capitán del Real Madrid: "Es muy fácil, sólo pueden jugar 11 jugadores. No es que no puedan jugar. Hay muchos con los que estoy siendo injusto pero sé lo bien que entrenan. No hay más". Además, el técnico del Real Madrid no quiso mojarse sobre la continuidad de Carvajal en el equipo: "Cuando preguntáis os digo lo mismo, es entre ellos, sería feliz con lo que a ellos les hiciera felices. Todo lo que sea bueno para Carvajal y el Madrid es bueno para mí".

Carvajal conduce la pelota ante la atenta mirada de Arbeloa

Arbeloa pasa del 'like' de Mourinho a Mbappé

Otro de los temas que ha saltado a la palestra del Real Madrid en los últimos días es el 'like' que Mourinho le dio a Mbappé. Arbeloa, con cierta sorna, se mostró indiferente por las reacciones del técnico portugués en redes sociales: "Me da igual, que le de un like a Mourinho, a Julia Roberts o a quien sea". Si se mostró implicado Arbeloa con implicado con el hecho de motivar a sus jugadores para lo que resta de temporada: "Mi mayor objetivo no debe ser motivar a un jugador del Madrid, ellos tienen una autoexigencia muy grande, mi objetivo es prepararlos para lo que les espera en el campo".

Sin embargo Arbeloa no quiso mojarse sobre su continuidad en el Real Madrid tal y como ha venido haciendo en las últimas semanas: "Mi responsabilidad es ganar cada partido, así me lo tomo y así se lo pido a los jugadores. Tenemos que ser profesionales y respetuosos con el escudo". Por último se mostró seguro en relación al compromiso de los jugadores hasta final de temporada y sin miedo a que bajen el nivel pensando en el Mundial: "No bajo yo y espero que ellos tampoco. Estoy seguro de que vamos a seguir viendo ese compromiso"